Расследования

Под Волгоградом у водителя изъяли Volkswagen в пользу государства за пьянство

Расследования 09.04.2023 17:32
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09.04.2023 17:32


По решению суда в Волгоградской области у 38-летней женщины за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде конфисковали ее Volkswagen в доход государства и приговорили к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 
Как сообщает ИА «Высота 102», приговор озвучил Новоаннинский районный суд, признав женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Ее также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет.
Согласно материалам дела, в марте 2019 года женщина была осуждена за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ей было назначено 260 часов обязательных работ. Также на два года ей запретили управлять транспортным средством.
В декабре 2021 года эта женщина снова была осуждена за пьяное вождение. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года и лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Однако 15 января текущего года осужденная автолюбительница снова села за руль пьяной. Около полуночи ее остановил ОГИДД ОМВД России по Новоаннинскому району. Ей было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которых женщина отказалась. 
Вину в суде она признала и раскаялась.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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