Расследования 09.04.2023 17:32
0
09.04.2023 17:32
По решению суда в Волгоградской области у 38-летней женщины за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде конфисковали ее Volkswagen в доход государства и приговорили к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Как сообщает ИА «Высота 102», приговор озвучил Новоаннинский районный суд, признав женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Ее также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет.
Согласно материалам дела, в марте 2019 года женщина была осуждена за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ей было назначено 260 часов обязательных работ. Также на два года ей запретили управлять транспортным средством.
В декабре 2021 года эта женщина снова была осуждена за пьяное вождение. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года и лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Однако 15 января текущего года осужденная автолюбительница снова села за руль пьяной. Около полуночи ее остановил ОГИДД ОМВД России по Новоаннинскому району. Ей было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которых женщина отказалась.
Вину в суде она признала и раскаялась.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Суд под Волгоградом поставил точку в деле о сельском рэкете09.04.2023 14:07
Расследования 09.04.2023 14:07
«Открыл окно и звал маму»: в Волжском загулявшую мать осудят за смерть ребенка09.04.2023 12:43
Расследования 09.04.2023 12:43
Экс-преподаватель волгоградского техникума «погорела» на зачетках и курсовых08.04.2023 20:44
Расследования 08.04.2023 20:44
«Охотился на Жульку»: жители Фролово нашли стрелка, выстрелившего в дворовую собаку07.04.2023 20:47
Расследования 07.04.2023 20:47
Кикбоксера Григоряна будут судить за 35 ударов ножом 29-летней волжанки07.04.2023 20:02
Расследования 07.04.2023 20:02
В Волгограде за 4 дня расследовали дело об осквернении Вечного огня07.04.2023 17:26
Расследования 07.04.2023 17:26
"Надо поверить?": чиновники Котово обнародовали пробы воды после скандала с коричневой жижей07.04.2023 13:46
Расследования 07.04.2023 13:46
Троих душегубов осудят за разбой и убийство пенсионерки под Волгоградом07.04.2023 13:32
Расследования 07.04.2023 13:32
Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремистские картинки07.04.2023 11:13
Расследования 07.04.2023 11:13
Волгоградка сядет на 9 лет за избиение до смерти пожилой няни07.04.2023 10:54
Расследования 07.04.2023 10:54
Причину помпажа двигателя в самолете Волгоград-Москва не выяснили из-за санкций06.04.2023 17:23
Расследования 06.04.2023 17:23
Под Волгоградом вооруженные ножом подростки ограбили соседа06.04.2023 12:05
Расследования 06.04.2023 12:05
Под Волгоградом экс-сотрудницу банка осудят за кражи денег со счетов 37 пенсионеров06.04.2023 11:27
Расследования 06.04.2023 11:27
В Волгограде двоих юных курьеров обвиняют в попытке крупного мошенничества06.04.2023 11:09
Расследования 06.04.2023 11:09
У волгоградки украли 695 тысяч под прикрытием денежной реформы06.04.2023 09:39
Расследования 06.04.2023 09:39