Суд под Волгоградом поставил точку в деле о сельском рэкете

Расследования 09.04.2023 14:07
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09.04.2023 14:07
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил к 3 годам лишения свободы местного жителя, который вымогал у знакомого 1 миллион рублей. Как сообщили в районном суде, подсудимый вину в вымогательстве не признал.
Согласно приговору, наказание селянин будет отбывать в колонии общего режима. Также он должен компенсировать потерпевшему материальный вред в сумме 100 тысяч рублей.
По материалам дела, фигурант уголовного дела решил, что его знакомый на протяжении многих лет воровал у него крупнорогатый скот. При этом мужчина не обращался в правоохранительные органы, а также не имел доказательств. Однако он хотел получить от потерпевшего за своих коров 1 миллион рублей. В свою очередь знакомый утверждал, что скотину не воровал. Дело дошло до угроз.
Подсудимый, встретив потерпевшего на трассе, избил его и угрожал похожим на пистолет предметом, требуя выплатить ему миллион. Деньги он затребовал принести ему в трехдневный срок, бросив избитого мужчину на трассе. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где констатировали у него тяжкие телесные повреждения.
Фигуранта уголовного дела признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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