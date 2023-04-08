Происшествия

В Волжском иномарка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу

Происшествия 08.04.2023 10:08
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08.04.2023 10:08


В Волжском Волгоградской области накануне примерно в 04.00 на тротуар вылетела иномарка. Сообщается о пострадавшем. 

— По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan напротив дома № 104 по улице Мира потерял управление и съехал с дороги, после чего произошло опрокидывание автомобиля, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водителя легкового автомобиля с травмами доставил в больницу.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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