В Волжском иномарка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу

В Волжском Волгоградской области накануне примерно в 04.00 на тротуар вылетела иномарка. Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan напротив дома № 104 по улице Мира потерял управление и съехал с дороги, после чего произошло опрокидывание автомобиля, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водителя легкового автомобиля с травмами доставил в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области