В России хотят законодательно ограничить продажу вейпов подросткам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГД РФ, поправки в законодательство внесли председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, руководители и представители всех фракций — всего 398 депутатов.

— Настоящий проект ФЗ разработан в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления, — гласит текст пояснительно записки. — Все больше исследований говорят о том, что риск для здоровья при курении вейпов сопоставим с таковым при курении традиционных сигарет, хотя изначально изобретение электронных сигарет позиционировалось как потенциально менее вредная система доставки никотина. Потребление электронных сигарет воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость. В этой связи крайне важно предотвратить использование электронных сигарет несовершеннолетними.

Особо отмечается, что появляющиеся новые изделия агрессивно продвигаются как «более безопасные», «вкусные» и «бездымные» альтернативы обычным сигаретам, а производители такой продукции используют маркетинговую тактику для привлечения новых потребителей, в частности несовершеннолетних, и приучают детей к никотину.

Также приводится статистика смертельных случаев в России от отравления никотинсодержащей жидкостью: «так, в январе 2023 года в городе Санкт-Петербурге после курения вейпа погибли двое подростков, аналогичные факты зафиксированы в Алтайском крае и Московской области в январе и ноябре 2022 года».

В Госдуме отметили, что законопроект предлагает полностью запретить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Помимо этого, вейпы будут продавать только в розничных магазинах с запретом открытой выкладки. Также предлагается исключить выпуск в обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами.

Тему полного запрета вейпов для несовершеннолетних поднял спикер ГД России Вячеслав Володин. Политик отметил, что «детей надо спасать, потому что это пагубная привычка: все ходят с этими устройствами», при этом «никто не может ответить, насколько они вредны», добавив, что «запретить вейпы просят школьные учителя, регулярно изымающие их у детей».

Фото: архив ИА «Высота 102»