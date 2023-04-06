







Росавиация не смогла установить точные причины нарушения работы двигателя в самолете Airbus А320, который 8 марта текущего года не смог вылететь по расписанию из Волгограда в Москву.

Как сообщает ИА «Высота 102», Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал заключение южного межрегионального территориального управления Росавиации, в котором указано, что подтвердить причину помпажа и отказа двигателя не представляется возможным из-за санкций.













- Причиной помпажа двигателя №2 явился отказ в процессе нормальной эксплуатации его агрегатов: блока электронного управления двигателем (ECU) и / или насоса-регулятора (HMU). Подтверждение и причина отказа агрегатов двигателя №2 в текущей геополитической обстановке в виду введенных ограничений на техническую поддержку ВС со стороны предприятия «Airbus» и «CFM» не представляется возможным, - говорится в опубликованном заключении.

Сообщается также, что «Аэрофлот» заменил на этом самолете второй двигатель на другой и допустил его к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, вечерний рейса «Аэрофлота» из Волгограда в Москву 8 марта был отменен, так как экипаж доложил об отказе правого двигателя, прекращении взлета и отключении двигателей. Пассажиры рейса покинули салон воздушного судна по трапам и были отправлены в здание аэропорта, а самолет отбуксировали со взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. Тогда сообщалось, что причиной авиапроисшествия вероятнее всего стал так называемый помпаж двигателя. Это нештатный режим работы авиационного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы. Сопровождается микровзрывами, дымом, резким падением тяги и мощной вибрацией, что может даже разрушить двигатель.

Фото: ИА «Высота 102» / «Авиаторщина» / t.me



