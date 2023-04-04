



В Волгограде днем 4 апреля на ул. 95-й гвардейской произошел пожар в доме №1. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», жильцов верхнего пятого этажа сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать по пожарной лестнице. Среди спасенных есть дети.

Редакция информагентства публикует видео спасения волгоградцев из горящего дома.







Напомним, по сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 15.13. На место происшествия выезжали расчеты первой пожарно-спасательной части. Уже в 15.32 огонь в четырехэтажном доме с пожарными перекрытиями удалось локализовать.





– Хочется отметить слаженность действий сотрудников экстренных служб, – говорят очевидцы происшествия. – Сотрудники МЧС по пожарной лестнице помогали людям спуститься вниз. Перепуганных детей подхватывали полицейские и тут же передавали их бригадам скорой помощи. Всем спасибо за оперативность и заботу.









По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, с места пожара в больницу №25 были доставлены двое четырехлетних детей.

– Дети в настоящее время проходят обследование в приемном отделении, – уточняют в облздраве.













Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»