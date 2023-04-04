Происшествия

В Волгограде загорелась ветхая 4-этажка. ИА «Высота 102» публикует фото спасения из огня ребенка

Происшествия 04.04.2023 16:03
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04.04.2023 16:03


В Тракторозаводском районе Волгограда эвакуируют жильцов дома № 1 по улице 95-й Гвардейской. Как сообщает с места событий корреспондент ИА «Высота 102», у четырехэтажки стоят четыре пожарные машины и два экипажа скорой помощи. 




— Возгорание произошло на верхних этажах. Валят клубы дыма. Пожарные эвакуируют людей через  балкон последнего этажа по пожарной лестнице. Спасли маленькую девочку. Малышка сильно напугана, плачет, — сообщает журналист информагентства. 


Очевидцы на месте происшествия рассказали корреспондентам «Высоты 102», что в здании еще до сих пор могут оставаться люди. 



В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 15.13. 

— На место выехали расчеты первой части. В 15.32 отмечена локализация пожара, — прокомментировали в областном главке МЧС. 

Подробности уточняются.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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