В Тракторозаводском районе Волгограда эвакуируют жильцов дома № 1 по улице 95-й Гвардейской. Как сообщает с места событий корреспондент ИА «Высота 102», у четырехэтажки стоят четыре пожарные машины и два экипажа скорой помощи.













— Возгорание произошло на верхних этажах. Валят клубы дыма. Пожарные эвакуируют людей через балкон последнего этажа по пожарной лестнице. Спасли маленькую девочку. Малышка сильно напугана, плачет, — сообщает журналист информагентства.





Очевидцы на месте происшествия рассказали корреспондентам «Высоты 102», что в здании еще до сих пор могут оставаться люди.









В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 15.13.

— На место выехали расчеты первой части. В 15.32 отмечена локализация пожара, — прокомментировали в областном главке МЧС.

Подробности уточняются.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»