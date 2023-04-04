Расследования

В Волгограде сняли на видео ночного вора колпаков с авто

Расследования 04.04.2023 10:35
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04.04.2023 10:35





Оперативники задержали в Волгограде 31-летнего мужчину, который по ночам снимал колпаки с припаркованных машин. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, задержанный промышлял в основном в Краснооктябрьском районе. Одна из таких ночных краж попала на камеру видеонаблюдения.
Похищенные запчасти мужчина продавал через сайт объявлений.
На данный момент установлено, что задержанный причастен как минимум к семи таким преступлениям.
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража).  Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 


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