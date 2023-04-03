В облздраве сообщили состояние волгоградки, зарубленной топором

Жительнице Волгограда, на которую накануне ночью в подъезде многоквартирного дома с топором напал 17-летний школьник, на данный момент ничего не угрожает. По оценкам медиков, состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, о преступлении, совершенном в доме на ул. Библиотечной в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщило 3 апреля ГУ МВД России по региону. По информации полицейских, молодой человек ударил женщину топором по голове после настойчивых просьб сделать тише музыку.

– О травмах криминального характера в полицию сообщили медики, – уточняли ранее в региональном главке МВД России.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, пострадавшая была доставлена в больницу №25, где сейчас ей оказывают необходимую помощь.

– Женщина проходит лечение в нейрохирургическом отделении, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

В отношении 17-летнего учащегося школы №86 возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Школьник помещен под подписку о невыезде.