В Волгограде школьник ударил женщину топором из-за громкой музыки

В Волгограде полицейскими возбуждено уголовное дело по факту нападения молодого человека с топором на 40-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 2 апреля 17-летний юноша напал на волгоградку в многоквартирном доме на ул. Библиотечной.

– Накануне в больницу с тяжелой травмой головы была доставлена 40-летняя жительница Краснооктябрьского района. О травме криминального характера медики сообщили в отдел полиции. В ходе проведенных ОРМ была установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, – сообщили информагентству в главке полиции 3 апреля.

На допросе задержанный молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что находился ночью в квартире знакомого – по соседству с жилищем потерпевшей. Компания молодых людей слушала музыку.

– После неоднократных просьб потерпевшей сделать музыку тише, подозреваемый вышел на лестничную клетку, где в ходе конфликта нанес женщине удар топором, – уточняют со ссылкой на показания задержанного в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый помещен под подписку о невыезде.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», напавший с топором на женщину молодой волгоградец на данный момент еще не окончил школу. Юноша учится в 11-м классе средней школы №86. Пострадавшая работает в коррекционном интернате.

Информация о состоянии пострадавшей уточняется в комитете здравоохранения Волгоградской области.