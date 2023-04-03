В Волжском большегруз снес трамвайную линию и светофор

В Волжском Волгоградской области сегодня ночью большегруз повредил новую опору под светофоры. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского, происшествие случилось на пересечении улицы Пушкина и Индустриального проезда.

Из-за полученных повреждений возник риск падения опоры. Также фура повредила трамвайную линию.

– Восстановительные работы были проведены оперативно, – пояснили в мэрии. – Во время ремонтных работ дорожное движение регулировали сотрудники ГИБДД,

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