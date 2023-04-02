Экономика

«Волгоградвзрывпрому» определили минимальную цену продажи

Экономика 02.04.2023 19:02
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02.04.2023 19:02



Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области пытается с третьей попытки продать 100% доли в уставном капитале ООО «Волгоградвзрывпром». Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на отсутствие интереса к лоту со стороны покупателей на первых двух торгах, сумма не изменилась. Акции этого предприятия выставлены на продажу за 74 331 000 рублей – это начальная цена. 
Определены «шаг понижения» и «шаг аукциона», а также цена отсечения. Согласно извещению о торгах, акции этого предприятия не могут быть проданы менее чем за 31 165 500 рублей.
Первые два аукциона, напомним, провалились из-за отсутствия заявок.
Справка. «Волгоградвзрывпром» занимается буровзрывными работами на месторождениях полезных ископаемых, в строительстве, а также участвует в демонтаже зданий, взрывах ледяных заторов и т.д.

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