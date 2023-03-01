Торги по продаже «Волгоградвзрывпрома» провалились второй раз

ООО «Волгоградвзрывпром» не удалось реализовать на торгах и со второго раза. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по управлению госимуществом Волгоградской области, попытка продать 100% доли в уставном капитале общества провалилась из-за отсутствия заявок.

Напомним, на первых торгах, где предлагалось приобрести акции ООО «Волгоградвзрывпром» за 74331 000 рублей, также не было подано ни одной заявки.

Такую же цену за предприятие предлагали и на этот раз.

Справка. «Волгоградвзрывпром» занимается буровзрывными работами на месторождениях полезных ископаемых, в строительстве, а также участвует в демонтаже зданий, взрывах ледяных заторов и т.д.