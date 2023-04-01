







Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги противостояния со ставропольским «Динамо», в котором волгоградский клуб выиграл сегодня, 1 апреля, со счетом 3:1. Как сообщает ИА "Высота 102", наставник сине-голубых заявил, что играли против непростого соперника.





Помимо этого, наставник волгорадцев рассказал о своих впечатлениях о сопернике уже по итогам встречи.

Отметим, что в субботу также состоялись поединки с участием конкурентов "Ротора". Новороссийский "Черноморец" сыграл у себя дома вничью с новокубанским "Биологом" со счётом 2:2. А "Чайка" из Песчанокопского на своём поле проиграла "Форте" из Таганрога.







Таким образом, по итогам 22-го тура "Ротор" сократил отставание от первого места на 9 очков вместо прежних 11, от второго - на три и оторвался от ближайшего преследователя "Биолога" на два балла. При этом волгоградский клуб по-прежнему располагается на третьей строчке в турнирной таблице.





Иван Тюгаев







Фото СК "Ротор" VK.com



- Мы предполагали, что будет сложно. "Динамо" последние три матча выиграло. Команда немножко поменялась в плане философии. В первом круге был коллектив атакующий. В том плане, что и контроль мяча присутствовал. Здесь больше вертикальной игры и индивидуальные действия в атаке. Мы к этому готовились. Единственное, я благодарен работникам стадиона. Был снегопад и поле стало тяжелое и высокое. Отказались от контроля в перерыве. Планировали мяч контролировать, выходить. Но там накрыли, там накрыли. Поэтому решили отказаться от контроля мяча.Также Стукалов оценил значимость первого забитого гола его команды, автором которого стал Сергей Зуйков.- Задача всегда стоит забивать первыми. И ребят на этом акцентировали. Понимали, что у "Динамо" первая домашняя игра. Всё равно команда молодая. Где-то у них, наверное, мандраж присутствовал. Должен быть, по крайней мере. И мы должны были на этом сыграть. В каком плане? Сыграть агрессивно. Стандарты мы разбирали. Обратили внимание, что плохие подборы. Соответственно, два мяча так забили. Точнее, первый гол там по линии прошёл. То, что нарабатывали, то и получилось на стандартах.- Не скажу, что "Динамо" удивило. Опять же, мы все три матча посмотрели. Никаких сегодня сюрпризов ни в плане состава, ни в плане игры не было.В конце пресс-конференции Стукалов отметил, что не забывает о своём родном городе.- При любой возможности стараюсь приезжать в Ставрополь. У меня тут и родственники, и отец живёт. Сегодня был на кладбище у бабушек и дедушек.