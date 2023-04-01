Федеральные новости

Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%

Федеральные новости 01.04.2023 14:36
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01.04.2023 14:36



Социальные пенсии с 1 апреля повысились  еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минтруда РФ, индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%. Таким образом, за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум.

Для индексации пособий из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года.

Всего индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров.

Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.


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