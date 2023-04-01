Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%

Для индексации пособий из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года.
Всего индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров.
Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.