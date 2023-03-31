Политика

Коррупционерам в России запретят работать в госорганах. Но не навсегда

Политика 31.03.2023 13:24
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31.03.2023 13:24


Совершившим коррупционные преступления россиянам в ближайшем будущем могут запретить работать в госорганах, фондах и в Банке России. Соответствующий закон был внесен на рассмотрение парламентариев накануне, 30 марта, Правительством России. Как сообщает ИА «Высота 102», авторы законодательной инициативы предлагают использовать формулировку «в связи с утратой доверия» и одновременно уточняют срок действия карательной меры. Устроиться на работу в госкорпорации нарушители антикоррупционного закона не смогут на протяжении пяти лет.  

– Необходимость такого ограничения связана с тем, что специфика правового статуса граждан, которые претендуют на такие должности, касается не только их профессионализма, но и морально-нравственного уровня, – отмечается в пояснительной записке.

В той же записке представлено и обоснование срока, на протяжении которого совершившим коррупционное преступление россиянам будет заказан вход в государственные учреждения. 

– В целях соблюдения принципов справедливости, равенства, исключения возможности несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина предлагается установить, что рассматриваемое ограничение права носит временный характер, а именно пять лет со дня увольнения (освобождения от должности) по соответствующему основанию. Данный срок коррелирует с предусмотренным в настоящее время сроком нахождения соответствующих сведений в реестре ли, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренном статьей 15 Федерального закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», – поясняют в российском правительстве. 

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