В Волгограде пес вцепился в лицо 4-летнему ребенку

В Волгограде четырехлетнему ребенку потребовалась помощь врачей после нападения собаки. Как сообщает ИА «Высота 102», несчастный случай произошел накануне на улице Молодежной в Кировском районе.

– Вызов поступил уже вечером в одну из квартир дома №13, – сообщил источник информагентства в экстренных службах. – С места происшествия пациент был доставлен в больницу №1. Ему оказана вся необходимая помощь.

Как удалось выяснить «Высоте 102», на ребенка напала соседская собака. Животное вцепилось малышу в лицо.

В облздраве сообщают, что состояние ребенка оценивается на сегодня как удовлетворительное. Однако, судя по всему, собака не была привита от бешенства, – пострадавшему назначен курс антирабической терапии.

Напомним, что владельцы собак могут привить питомцев от бешенства в государственных клиниках на территории Волгоградской области совершенно бесплатно.