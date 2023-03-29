Происшествия

В Волгограде пес вцепился в лицо 4-летнему ребенку

Происшествия 29.03.2023 16:43
0
29.03.2023 16:43


В Волгограде четырехлетнему ребенку потребовалась помощь врачей после нападения собаки. Как сообщает ИА «Высота 102», несчастный случай произошел накануне на улице Молодежной в Кировском районе. 

– Вызов поступил уже вечером в одну из квартир дома №13, – сообщил источник информагентства в экстренных службах. – С места происшествия пациент был доставлен в больницу №1. Ему оказана вся необходимая помощь.  

Как удалось выяснить «Высоте 102», на ребенка напала соседская собака. Животное вцепилось малышу в лицо. 

В облздраве сообщают, что состояние ребенка оценивается на сегодня как удовлетворительное. Однако, судя по всему, собака не была привита от бешенства, – пострадавшему назначен курс антирабической терапии. 

Напомним, что владельцы собак могут привить питомцев от бешенства в государственных клиниках на территории Волгоградской области совершенно бесплатно. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.03.2023 17:22
Происшествия 29.03.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.03.2023 11:07
Происшествия 29.03.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.03.2023 10:24
Происшествия 29.03.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.03.2023 16:48
Происшествия 28.03.2023 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.03.2023 10:45
Происшествия 28.03.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.03.2023 10:37
Происшествия 28.03.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.03.2023 09:52
Происшествия 28.03.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.03.2023 09:19
Происшествия 28.03.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 19:12
Происшествия 27.03.2023 19:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 17:10
Происшествия 27.03.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 14:44
Происшествия 27.03.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 10:38
Происшествия 27.03.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 10:22
Происшествия 27.03.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 09:53
Происшествия 27.03.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 07:58
Происшествия 27.03.2023 07:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:56
В Волгограде артист НЭТа Кирилл Завгороднев задержан оперативниками с банкой гашишаСмотреть фотографии
17:34
Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за утраты доверияСмотреть фотографии
17:22
Под Волгоградом задержан расстрелявший на кладбище памятники рецидивистСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде пес вцепился в лицо 4-летнему ребенкуСмотреть фотографии
16:26
МЧС: на Волгоградскую область надвигается холодный штормСмотреть фотографии
15:36
Бочаров провел совместное совещание оперштаба и областной призывной комиссииСмотреть фотографии
15:30
В Советском районе Волгограда запускают новый водоводСмотреть фотографии
15:13
Убивший в Волгограде контрактника Марк Нарцев погиб на УкраинеСмотреть фотографии
14:19
Владелец супермаркета подал в суд на «Ситиматик-Волгоград» за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:46
Волго-Донской судоходный канал досрочно открыл навигациюСмотреть фотографии
13:27
Волгоградца отправили в колонию за покалеченного на картинге ребенкаСмотреть фотографии
12:57
«Все сразу не сделаешь»: глава района Волгоградской области обрисовал будущее «разбомбленной» дорогиСмотреть фотографии
12:49
Контактный центр Tele2 в Ростове-на-Дону за год обработал 25 млн обращений клиентовСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде самозанятый спроектирует снос 5 аварийных двухэтажекСмотреть фотографии
12:22
Житель Волгограда из мужской солидарности забил до смерти свою матьСмотреть фотографии
12:21
Роскачество нашло в популярных ролах кишечную палочкуСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом к 6 годам приговорили пенсионерку, едва не убившую сына топоромСмотреть фотографии
11:50
Глава Росприроднадзора Радионова назвала источник загрязнения Волги на территории ВолгоградаСмотреть фотографии
11:11
Новый двухэтажный поезд до моря запускают для волгоградцев и саратовцевСмотреть фотографии
11:08
ТМК назвала лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:07
ГУ МВД озвучило обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Чернышковском районеСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области выросло количество болеющих дизентерией и сальмонеллезомСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайнСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом поймали рыбака с уловом и сетямиСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде закупят книги про Сталинград на 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:17
МегаФон ускорил интернет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:05
Рассвет в кровавых тонах снял житель Волгоградской области 29 мартаСмотреть фотографии
09:00
Предприятие компании ВОЛМА в Волгограде посетил премьер-министр Республики БеларусьСмотреть фотографии
07:55
В Волгоградской области сыграли свадьбы 81-летний жених и 74-летняя невестаСмотреть фотографии
21:30
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил Волгоград: итоги визитаСмотреть фотографии
 