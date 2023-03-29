Под Волгоградом поймали рыбака с уловом и сетями









В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ловил рыбу сетью в Ленинском районе. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, мужчину задержали в ходе рейда, который проводился совместно с инспекторами Росрыболовства.

Установлено, что рыбалка осуществлялась с использованием запрещенного орудия лова - рыболовной сети. С помощью нее мужчина выловил из русла протоки Воложка Каршевитая 103 экземпляра судака, леща, сазана, плотвы и карася. Ущерб, причиненный рыбным запасам, составил свыше 38 тысяч рублей.

По материалам проверки природоохранной прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.



