Происшествия

Под Волгоградом поймали рыбака с уловом и сетями

Происшествия 29.03.2023 10:24
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29.03.2023 10:24



В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ловил рыбу сетью в Ленинском районе. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, мужчину задержали в ходе рейда, который проводился совместно с инспекторами Росрыболовства. 
Установлено, что рыбалка осуществлялась с использованием запрещенного орудия лова - рыболовной сети. С помощью нее мужчина выловил из русла протоки Воложка Каршевитая 103 экземпляра судака, леща, сазана, плотвы и карася. Ущерб, причиненный рыбным запасам, составил свыше 38 тысяч рублей.
По материалам проверки природоохранной прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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