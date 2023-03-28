Экономика

Как меньше платить по УНС и патенту научили 1350 волгоградских предпринимателей

Экономика 28.03.2023 19:32
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28.03.2023 19:32



В Волгограде 1350 налогоплательщиков приняли участие в вебинарах по вопросам, касающимся порядка уменьшения УСН и ПСН в условиях применения ЕНС (Единого налогового счета), резервирования платежей, а также представления уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области, представители организаций и ИП получили подробные консультации по всем интересующим вопросам. Больше всего запросов поступило о том, каким образом можно уменьшить УСН и ПСН на сумму уплаченных страховых взносов.
В УФНС отмечают, что сумму налога по УСН и ПСН за 2022 год можно уменьшить на величину фиксированных страховых взносов, фактически уплаченных в 2022 году.
Страховые взносы, уплаченные в 2023 году, учитываются на едином налоговом платеже и также могут уменьшить налог в рамках этих специальных налоговых режимов. Но есть нюансы.
Если единый налоговый платеж был учтен в счет исполнения обязанности по уплате страховых взносов, то уменьшение УСН и ПСН возможно в пределах суммы такого распределения. Чтобы обязанность считалась исполненной, необходимо:
- наступление срока уплаты страховых взносов;
- подача декларации или уведомления об исчисленных суммах;
- на дату срока уплаты страхового взноса числится достаточное положительное сальдо ЕНП.
Если налогоплательщик планирует уплатить исчисленные страховые взносы досрочно и хочет уменьшить на эту сумму налоги по УСН или ПСН в периоде указанной уплаты, ее можно признать уплаченной в счет исполнения предстоящей обязанности. Для этого следует подать заявление о распоряжении суммой денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ. Оно обозначит, что конкретная сумма в составе ЕНП должна быть направлена на уплату страховых взносов, по которым пока не наступил срок уплаты.
Более подробная информация о едином налоговом счете (ЕНС) размещена в разделе «ЕНС» на сайте ФНС России. 
Ближайший вебинар для налогоплательщиков состоится 29 марта в 11.00 на тему: «НДФЛ и страховые взносы». 31 марта в 11.00 пройдет вебинар на тему: «Уменьшение УСН и ПСН». 
30 марта будет проведен очный семинар для налогоплательщиков по вопросам ЕНС на площадке «Точка кипения», расположенной по адресу: г. Волгоград, пр. им. Ленина, д. 28А.
По вопросам участия в семинарах (вебинарах) можно обращаться по телефону: (8442)74-29-33.

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