Губернатор Волгоградской области и премьер-министр Республики Беларусь 28 марта утром встретили в администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», официальная программа визита белорусского премьера стартовала с обсуждения с Андреем Бочаровым перспектив дальнейшего взаимодействия.
– Андрей Бочаров и Роман Головченко обсуждают итоги и перспективы сотрудничества, совместные проекты, – сообщили в администрации Волгоградской области. – Стороны обсуждают взаимодействие в промышленности, АПК, образовании, туризме.
Особое внимание в ходе двустороннего общения будет уделено вопросам сохранения исторической правды и патриотического воспитания молодёжи, подчеркивают в обладмине.
Напомним, Роман Головченко прибыл в Волгоград накануне вечером. В аэропорту чиновника встречали с хлебом-солью.
Отдельно отметим, что премьер-министр Республики Беларусь прибыл в город-герой сразу после своего участия в заседании Совета министров Союзного государства. В Москве Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве.