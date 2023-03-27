Политика

От Мишустина прямиком к Бочарову: премьер-министра Белоруссии с хлебом-солью встретили в Волгограде

Политика 27.03.2023 20:31
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27.03.2023 20:31


В Волгоград вечером 27 марта с рабочим визитом прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Приезд высокопоставленного белорусского чиновника в город-герой, напомним, анонсировался в минувшие выходные.  

Так, в частности, сообщалось, что в Волгограде состоится встреча Романа Головченко с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В программе совместных мероприятий – посещение волгоградских предприятий. Кроме того, предусмотрено участие премьер-министра Белоруссии в совместном заседании Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса, где Беларусь и российский регион презентуют свой промышленный потенциал.

Встреча Романа Головченко состоялась в аэропорту Волгограда. Гостя города-героя встречали волгоградские сотрудницы ГУ МВД России в форме регулировщиц с хлебом-солью. Видео прилета премьер-министра в город-герой опубликовало Правительство Беларуси. 

Также добавим, что в Москве сегодня по итогам заседания Совета министров Союзного государства правительства России и Белоруссии подписали Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Роман Головченко сразу после мероприятий, проходивших в российской столице, направился в Волгоград. 

Фото: Правительство Беларуси / t.me

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