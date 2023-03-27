







Чиновники администрации городского поселения Котово Волгоградской области пообещали устранить проблемы, которые стали причиной появления желтой и плохо пахнущей воды в квартирах горожан, до конца отопительного сезона.





- В связи с подачей мутной воды в городе Котово МУП «Котово-Водоканал» запланировал ряд мероприятий, направленных на исправление ситуации, — говорится в сообщении администрации, размещенном в соцсетях. — Планируется промывка накопительного резервуара на Филинском водозаборе. Это предполагается выполнить до конца отопительного периода. В этот же срок промоют накопительные резервуары в городе Котово. До 31 марта запланировано устранение утечек на водоводе и промывка части водопроводных сетей внутри города.





Между тем, в МУП «Котово-Водоканал» пояснили, что вода коричневого цвета и с примесью песка появилась из-за ввода в действие скважины взамен вышедшей из строя.





Но жители Котово так и не дождались ответа на главный вопрос – каковы результаты исследований отвратительной жижи, которую брали на анализы сотрудники «Водоканала» в прошедшие выходные.





- Мы хотим знать, какое пойло текло из наших кранов и насколько оно было опасным для нас, - говорят котовчане. – И самое главное, готовили ли на этой так называемой воде еду в детских садах и школах для наших детей? На эти вопросы нам пока никто не ответил.





Жители Котово признаются, что ситуация с отвратительным водоснабжением уже довела людей до отчаяния.





- Нам снова говорят, что надо потерпеть. Теперь до окончания отопительного сезона. Но такие проблемы с водой постоянно возникают и перед отопительным сезоном и во время отопительного сезона. Мы устали все время ждать и верить обещаниям чиновников исправить ситуацию. Но ничего не меняется.





Напомним , вот уже около недели жители Котово жаловались на коричневую жижу, которая текла из кранов вместо воды. Субстанция отличалась неприятным запахом и жирными разводами. Горожане не могли принять ванну и искупать детей. Котовчане вынуждены были приобретать питьевую воду в магазинах для приготовления пищи.





Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово

