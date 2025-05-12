В России предложили ввести вознаграждение за доносы на мигрантов





В Госдуме депутаты выступили с новой инициативой по ужесточению миграционного законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «РИА Новости», на этот раз парламентарии предложили помочь правоохранителям в поисках мест проживания нелегалов. Для этого должен быть введён «платеж за бдительность». Соответствующее предложение было направлена в МВД России.

- Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, например, о нахождении в стране лиц без необходимой регистрации по месту пребывания, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы, - приводят цитату из письма журналисты.

Вознаграждения должно выплачиваться за каждого выявленного мигранта, который незаконно находится в России.

Отметим, одновременно авторы предложения планируют ужесточить наказание при выдворении иностранцев. По мнению депутатов, штраф должен вырасти с 2-7 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.