Телеком

Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств

Телеком 12.05.2025 15:40 Реклама
0
12.05.2025 15:40 Реклама


Билайн запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение 5 рабочих дней, если клиент стал жертвой мошенников. Этот сервис работает для всех банков и делает процесс возврата максимально простым и удобным. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку через мобильное приложение билайна — никаких лишних условий и сложностей.
Для возврата денежных средств не нужно ехать в страховую компанию и выполнять дополнительные требования. Достаточно прямо в приложении загрузить два документа: выписку или справку по банковскому счету или карте, с которой было произведено списание, и постановление из полиции. компания вернет денежные средства в течение 5 рабочих дней. Максимальная сумма компенсации составляет 25 000 рублей в месяц.
Сергей Анохин, генеральный директор билайна:
— Как телеком-оператор мы уже несколько лет активно работаем над защитой клиентов от мошенников, осознавая, что безопасность финансов — это базовая потребность. Для борьбы со злоумышленниками мы используем синергию всех решений нашей компании, создавая надежную защиту для клиентов на каждом этапе — от первого телефонного звонка до момента перевода денег. В связи с этим мы предложили клиентам возможность обезопасить себя и своих близких — родителей и детей — с помощью PRO-версии «Виртуального помощника». Мы сделали процесс возврата денег простым, удобным и адаптированным к реальным жизненным условиям, чтобы клиентам в стрессовой ситуации не пришлось волноваться и разбираться в многочисленных документах.
Новый уровень безопасности добавился к уже существующим возможностям PRO-версии «Виртуального помощника» (таким как защита от спам-звонков и мошенников даже в мессенджерах; прием звонков помощником, когда неудобно или нет желания говорить; аудиозапись и текстовая расшифровка принятого звонка и дублирование в телеграм). При этом стоимость осталась прежней — 149 рублей в месяц. Воспользоваться новым уровнем защиты могут как новые, так и уже существующие пользователи PRO-версии «Виртуального помощника».
Фото: билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
06.05.2025 15:43
Телеком 06.05.2025 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.05.2025 13:47 Реклама
Телеком 06.05.2025 13:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2025 17:03 Реклама
Телеком 05.05.2025 17:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2025 15:38 Реклама
Телеком 05.05.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2025 11:06 Реклама
Телеком 05.05.2025 11:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.04.2025 14:30
Телеком 30.04.2025 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.04.2025 12:28 Реклама
Телеком 30.04.2025 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.04.2025 10:36 Реклама
Телеком 29.04.2025 10:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.04.2025 17:25 Реклама
Телеком 28.04.2025 17:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.04.2025 10:25 Реклама
Телеком 28.04.2025 10:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.04.2025 16:31 Реклама
Телеком 23.04.2025 16:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2025 11:38 Реклама
Телеком 17.04.2025 11:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2025 10:46
Телеком 17.04.2025 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.04.2025 15:43 Реклама
Телеком 16.04.2025 15:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.04.2025 10:46 Реклама
Телеком 15.04.2025 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:41
Облздрав сообщил о состоянии тяжелораненых в ДТП у автосервисаСмотреть фотографии
16:41
Волгоградка убила собаку, сбросив с четвёртого этажаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом семья отсудила у гулящих соседей 30 тыс. рублей за шум по ночамСмотреть фотографии
15:51
Первый День рождения в Волгограде отмечает главный пристав региона Дмитрий ТкаченкоСмотреть фотографии
15:40
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средствСмотреть фотографии
15:22
В России предложили ввести вознаграждение за доносы на мигрантовСмотреть фотографии
15:20
В Волгограде мошенники выманивают деньги у школьников под угрозой провала ЕГЭСмотреть фотографии
14:00
Под Волгоградом мужчина вспорол себе живот во время покоса травыСмотреть фотографии
13:52
Опубликовано видео жуткого наезда на «ГАЗель» и людей под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Работник горевшего в Волгограде автосервиса получил ожогиСмотреть фотографии
13:00
«Подослали провокатора?»: жителю Фролово предложили взорвать завод после обращения в СКСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
В Волгограде суд запретил продажу маринованных грибов из-за ботулизмаСмотреть фотографии
12:16
Путин подписал указ о новой льготе для семей участников СВОСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде юбилей Победы отметили свыше 1 млн человекСмотреть фотографии
11:26
В Волжском в День Победы бесследно пропал режиссер театра кукол Борис КасьяновСмотреть фотографии
11:14
«Красный октябрь» подтвердил результативность систем менеджмента качества и экологического менеджментаСмотреть фотографии
11:14
Волгоград обогнал Москву и поставил рекорд по ценам на отели в маеСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде началась повторная реставрация памятника морякам-североморцамСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области ожидается снижение уровня воды в рекахСмотреть фотографии
10:14
В России ужесточат проверку водителей на опьянениеСмотреть фотографии
09:52
Бастрыкин поручил разобраться в скандале во Фролово из-за вредных выбросовСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде запретили продажу копченой форелиСмотреть фотографии
09:28
В пойме реки Царицы освободили от мусора место обитания бобров и ондатрСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
Половине волгоградцев предрекли зарплаты в 100 тысяч через 6 летСмотреть фотографии
07:55
В Саратове открыли памятник «регулировщице Победы» Марии ЛиманскойСмотреть фотографии
07:22
В Волжском автоколонна №1732 отчиталась об убытке в 84,1 млн рублейСмотреть фотографии
06:35
Новые 4-дневные выходные ждут волгоградцев в июнеСмотреть фотографии
21:23
«Слава Богу, дети не пострадали»: в Волгограде семья участника СВО лишилась жильяСмотреть фотографии
21:10
«Спасибо, драгоценные!»: «Ротор» на выезде разгромил «КАМАЗ» со счетом 4:0Смотреть фотографии
20:11
Гремучая смесь: какие змеи в Волгоградской области таят реальную опасность для людейСмотреть фотографии
 