Расследования

Ходят с пиками и удавками: волгоградцы сообщают о живодерах, жестоко убивающих собак

Расследования 10.05.2025 19:23
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10.05.2025 19:23


Два жестоких нападения на бездомных животных произошли в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщают местные жители, одну из пострадавших собак удалось спасти, но ее жизнь по-прежнему под угрозой, так как мучитель не наказан, хотя его личность известна, сообщили V102.RU волгоградцы.

- Мне 2 мая позвонил сосед и сказал, что у нас в доме на втором этаже истекает кровью и жалобно воет собака. Я спустилась вниз и увидела страшную картину, - вспоминает Алина, жительница общежития на улице Краснополянская в Жилгородке. – Эта собака, как и многие другие, нам известна. Они обитают в районе «Казачьего рынка», их все знают, к ним привыкли, агрессии животные не проявляют. А тут ее кто-то проколол железной пикой.


Алина рассказала, что не обладает специальными знаниями, как оказывать помощь четвероногим с такими ранами. Первое, что пришло в голову, – обратиться за помощью к ветеринарам, что она и сделала, побежав в специализированную клинику для животных, которая была поблизости. Там женщине подсказали контакты волонтеров, с которыми она связалась. Однако не все оказалось просто. Пока Алина искала, кто может помочь, раненая собака убежала.

- Кто-то ее спугнул, может, испугал. У животных инстинкты же. Собака сначала прибилась к нам в общежитие, а потом убежала, так как начали собираться люди. Но мы ее нашли, - рассказывает женщина. 

Однако вторая попытка госпитализации также оказалась неудачной. Пьяная компания, которая оказалась поблизости, испугала пса, и он снова убежал в ближайший магазин, откуда его и забрали в ветклинику.

Израненному животному удалось вколоть снотворное и отвезти к ветеринару, где собаку прооперировали. Пса назвали Федей. На его лечение оперативно удалось собрать 14,5 тысячи рублей. Алина вспоминает, что фактически «поставила на уши» всех своих друзей, соседей и знакомых.

Федора после операции волгоградка отвезла к своей подруге в частный сектор на Ангарский. Однако вольное животное, как только почувствовало себя лучше, сбежало в Жилгородок на рынок, где обитало ранее. Оказалось, что у Феди уже есть имя, на которое пёс откликается. 

Выяснилось, что зовут собаку Барабака, а искалечил пса 75-летний пенсионер, который любит гулять по рынку подшофе с пикой в руках. 

- Представляете, он ходит по рынку с заточенным металлическим прутом, как с копьем. Человек постоянно пьяный, мало ли, что у него на уме. Сегодня он на собаку руку поднял, а завтра на человека с копьем пойдет? Это же холодное оружие! Страшно, - говорит Алина.


По словам женщины, в полицию подано заявление, где все подробно изложено. 

Как стало известно информагентству, еще один чудовищное происшествие случилось 12 апреля этого года в поселке Селезневка в Тракторозаводском районе Волгограда.

По сообщению местных жителей, на улице Привокзальная дети увидели мертвую собаку, которую ночью выбросили на мусорку. Животное перед смертью кто-то мучил. У собаки были связаны лапы, а на теле виднелись огромные пятна запекшейся крови.

Что за изверг убил животное – неизвестно. 

Фото: читателей V102.RU 

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU

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