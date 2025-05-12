Общество 12.05.2025 17:21 Реклама
0
12.05.2025 17:21 Реклама
Театр «Царицынская опера» объявляет о старте традиционного фестиваля «Оперный Альянс (12+), который в этом году пройдет с 16 мая по 22 июня. 16 мая на сцене пройдёт опера «Князь Игорь» А. Бородина, за дирижёрский пульт в этот вечер встанет приглашённый маэстро – Ариф Дадашев, дирижер Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Фестиваль «Оперный Альянс» посвящен величию русской музыкальной культуры и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрителей ждёт насыщенная программа, включающая яркие концерты, популярные репертуарные спектакли с участием приглашенных звезд и премьеру нового балета «Чиполлино» Карэна Хачатуряна, которая станет кульминацией XXI театрального сезона.
В этом году фестиваль приобретает особое значение, отдавая дань уважения русской музыкальной школе и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В программе – произведения русских композиторов, отражающие богатство и многогранность отечественной культуры.
Торжественное открытие фестиваля состоится с величественной оперы А. Бородина «Князь Игорь», составляющей одну из основ репертуара русского оперного театра. Основная идея произведения – тема патриотизма, величия русского народа, его беззаветной преданности Родине, стремления освободить Русь от набегов иноземцев.
— Я очень рад, что получил приглашение в театр «Царицынская опера», мне предстоит сотворчество с новым коллективом и работа над замечательной оперой «Князь Игорь», — рассказал Ариф Дадашев, — Не каждый театр может позволить себе иметь в репертуаре такой спектакль. Хочется отметить, что в постановке «Царицынской оперы» сохранены авторские эпизоды, авторская редакция произведения, интересна компановка. Спектакль не похож на другие, и будет вдвойне интересно прикоснуться к такой постановке, приехав в Волгоград.
«Князь Игорь» – это гений нескольких величайших композиторов: Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова. Беспрецедентное сочинение, в котором сошелся собирательный образ русской музыкальной культуры. Примечательно, что каждый эпизод узнаваем и любим, и мы слышим, кто автор оркестровки, в одном сочинении они создали красивейший альянс.
Ария князя Игоря, Половецкие пляски, дуэт Кончаковны и Владимира Игоревича, ария Владимира Игоревича – все это шедевры, которые мы с нетерпением ждем, чтобы представить публике.
Ариф Дадашев является дирижером Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенным дирижером Мариинского театра и активно сотрудничает с ведущими театрами и музыкальными коллективами России и зарубежья.
В творческом портфолио дирижера – постановки опер, балетов и оперетт, обширная концертная деятельность и участие в крупнейших музыкальных фестивалях. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, где занимался под руководством профессоров В.В. Суханова (хоровое дирижирование), Л.В. Николаева (оперно-симфоническое дирижирование), Ю.Б. Абдокова (оркестровка). В разные годы был главным дирижером Рязанского музыкального театра, Камерного оркестра Центра Павла Слободкина, занимал пост дирижера Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и Государственного театра оперы и балета Республики Коми (Сыктывкар). Как приглашенный дирижер выступал с оркестрами Ярославской, Рязанской, Курской, Белгородской и Псковской филармонии, Губернаторским оркестром Санкт-Петербурга, Симфоническим оркестром Московской консерватории, Симфоническим оркестром Университета Анадолу (Эскишехир, Турция), оркестром Pratum Integrum, ансамблем старинной музыки Prattica Terza и другими.
Фото: пресс-служба театра
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneRJUAxQL3m
Расписание электрички из Волжского в Волгоград изменится с 13 мая12.05.2025 19:19
Общество 12.05.2025 19:19
Саратовская курица выдавила из себя яйцо размером с кулак12.05.2025 18:32
Общество 12.05.2025 18:32
В ЦПКиО Волгограда установили кресла на 65-метровом экстрим-аттракционе12.05.2025 17:47
Общество 12.05.2025 17:47
Сотрудник волгоградского музея-заповедника попал на «Поле чудес»12.05.2025 17:44
Общество 12.05.2025 17:44
Облздрав сообщил о состоянии тяжелораненых в ДТП у автосервиса12.05.2025 16:41
Общество 12.05.2025 16:41
Волгоградка убила собаку, сбросив с четвёртого этажа12.05.2025 16:41
Общество 12.05.2025 16:41
Под Волгоградом семья отсудила у гулящих соседей 30 тыс. рублей за шум по ночам12.05.2025 15:59
Общество 12.05.2025 15:59
Первый День рождения в Волгограде отмечает главный пристав региона Дмитрий Ткаченко12.05.2025 15:51
Общество 12.05.2025 15:51
В России предложили ввести вознаграждение за доносы на мигрантов12.05.2025 15:22
Общество 12.05.2025 15:22
В Волгограде мошенники выманивают деньги у школьников под угрозой провала ЕГЭ12.05.2025 15:20
Общество 12.05.2025 15:20
Под Волгоградом мужчина вспорол себе живот во время покоса травы12.05.2025 14:00
Общество 12.05.2025 14:00
В Волгограде суд запретил продажу маринованных грибов из-за ботулизма12.05.2025 12:54
Общество 12.05.2025 12:54
В Волгограде юбилей Победы отметили свыше 1 млн человек12.05.2025 11:35
Общество 12.05.2025 11:35
В Волжском в День Победы бесследно пропал режиссер театра кукол Борис Касьянов12.05.2025 11:26
Общество 12.05.2025 11:26
Волгоград обогнал Москву и поставил рекорд по ценам на отели в мае12.05.2025 11:14
Общество 12.05.2025 11:14