Общество

Под Волгоградом семья отсудила у гулящих соседей 30 тыс. рублей за шум по ночам

Общество 12.05.2025 15:59
0
12.05.2025 15:59


Фроловский городской суд в Волгоградской области встал на сторону семейной пары, воспитывающей ребенка-инвалида, которая судилась с гулящими соседями. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, семья, измученная шумными застольями соседей, подала иск о взыскании компенсации морального вреда.

- В обоснование заявленных требований истцы указали, что они являются собственниками доли жилого дома в г. Фролово Волгоградской области. Во второй половине жилого дома проживают ответчики. С осени 2022 по 2025 год ответчики систематически в ночное время проводили застолья, громко пели, танцевали, кричали, тем самым нарушали тишину и покой, - рассказали в суде.

От отсутствия тишины и нормального сна особенно страдала несовершеннолетняя дочь семейной пары. У ребенка-инвалида сбился режим, девочка, которая обучается на дому, не могла заниматься. Также ей потребовалась помощь врача-невролога, который прописал успокоительные препараты. Отдыхать и спать также не могли и родители девочки. Они регулярно вызывали сотрудников полиции, которые составляли протоколы и привлекали нарушителей к административной ответственности.  

Семейная пара также указала, что шумные соседи захламляли общую территорию мусором и не следили за своей собакой, которая громко лаяла и бегала, где хотела.

Доводы семьи в ходе судебного разбирательства подтвердились. Факты вышеперечисленных нарушений были подтверждены. В пользу истцов взыскана компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей каждому.  Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.05.2025 16:41
Общество 12.05.2025 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 16:41
Общество 12.05.2025 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 15:51
Общество 12.05.2025 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.05.2025 15:22
Общество 12.05.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 15:20
Общество 12.05.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 14:00
Общество 12.05.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 12:54
Общество 12.05.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:35
Общество 12.05.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:26
Общество 12.05.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:14
Общество 12.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:07
Общество 12.05.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 11:06
Общество 12.05.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 10:14
Общество 12.05.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 09:47
Общество 12.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2025 09:28
Общество 12.05.2025 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
Облздрав сообщил о состоянии тяжелораненых в ДТП у автосервисаСмотреть фотографии
16:41
Волгоградка убила собаку, сбросив с четвёртого этажаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом семья отсудила у гулящих соседей 30 тыс. рублей за шум по ночамСмотреть фотографии
15:51
Первый День рождения в Волгограде отмечает главный пристав региона Дмитрий ТкаченкоСмотреть фотографии
15:40
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средствСмотреть фотографии
15:22
В России предложили ввести вознаграждение за доносы на мигрантовСмотреть фотографии
15:20
В Волгограде мошенники выманивают деньги у школьников под угрозой провала ЕГЭСмотреть фотографии
14:00
Под Волгоградом мужчина вспорол себе живот во время покоса травыСмотреть фотографии
13:52
Опубликовано видео жуткого наезда на «ГАЗель» и людей под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Работник горевшего в Волгограде автосервиса получил ожогиСмотреть фотографии
13:00
«Подослали провокатора?»: жителю Фролово предложили взорвать завод после обращения в СКСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
В Волгограде суд запретил продажу маринованных грибов из-за ботулизмаСмотреть фотографии
12:16
Путин подписал указ о новой льготе для семей участников СВОСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде юбилей Победы отметили свыше 1 млн человекСмотреть фотографии
11:26
В Волжском в День Победы бесследно пропал режиссер театра кукол Борис КасьяновСмотреть фотографии
11:14
«Красный октябрь» подтвердил результативность систем менеджмента качества и экологического менеджментаСмотреть фотографии
11:14
Волгоград обогнал Москву и поставил рекорд по ценам на отели в маеСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде началась повторная реставрация памятника морякам-североморцамСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области ожидается снижение уровня воды в рекахСмотреть фотографии
10:14
В России ужесточат проверку водителей на опьянениеСмотреть фотографии
09:52
Бастрыкин поручил разобраться в скандале во Фролово из-за вредных выбросовСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде запретили продажу копченой форелиСмотреть фотографии
09:28
В пойме реки Царицы освободили от мусора место обитания бобров и ондатрСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
Половине волгоградцев предрекли зарплаты в 100 тысяч через 6 летСмотреть фотографии
07:55
В Саратове открыли памятник «регулировщице Победы» Марии ЛиманскойСмотреть фотографии
07:22
В Волжском автоколонна №1732 отчиталась об убытке в 84,1 млн рублейСмотреть фотографии
06:35
Новые 4-дневные выходные ждут волгоградцев в июнеСмотреть фотографии
21:23
«Слава Богу, дети не пострадали»: в Волгограде семья участника СВО лишилась жильяСмотреть фотографии
21:10
«Спасибо, драгоценные!»: «Ротор» на выезде разгромил «КАМАЗ» со счетом 4:0Смотреть фотографии
20:11
Гремучая смесь: какие змеи в Волгоградской области таят реальную опасность для людейСмотреть фотографии
 