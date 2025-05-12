Под Волгоградом семья отсудила у гулящих соседей 30 тыс. рублей за шум по ночам

Фроловский городской суд в Волгоградской области встал на сторону семейной пары, воспитывающей ребенка-инвалида, которая судилась с гулящими соседями. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, семья, измученная шумными застольями соседей, подала иск о взыскании компенсации морального вреда.

- В обоснование заявленных требований истцы указали, что они являются собственниками доли жилого дома в г. Фролово Волгоградской области. Во второй половине жилого дома проживают ответчики. С осени 2022 по 2025 год ответчики систематически в ночное время проводили застолья, громко пели, танцевали, кричали, тем самым нарушали тишину и покой, - рассказали в суде.

От отсутствия тишины и нормального сна особенно страдала несовершеннолетняя дочь семейной пары. У ребенка-инвалида сбился режим, девочка, которая обучается на дому, не могла заниматься. Также ей потребовалась помощь врача-невролога, который прописал успокоительные препараты. Отдыхать и спать также не могли и родители девочки. Они регулярно вызывали сотрудников полиции, которые составляли протоколы и привлекали нарушителей к административной ответственности.

Семейная пара также указала, что шумные соседи захламляли общую территорию мусором и не следили за своей собакой, которая громко лаяла и бегала, где хотела.

Доводы семьи в ходе судебного разбирательства подтвердились. Факты вышеперечисленных нарушений были подтверждены. В пользу истцов взыскана компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей каждому. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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