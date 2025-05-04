Расследования

Избитый на остановке 19-летний волгоградец остается в коме

Расследования 04.05.2025 16:20
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04.05.2025 16:20


19-летний волгоградец, избитый на остановке общественного транспорта, по-прежнему находится в коме. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, за его жизнь борются врачи в реанимации больницы №25.
Напомним, 25 апреля на остановке «Юность» 17-летний подросток и 18-летний волгоградец избили 19-летнего юношу в ходе вспыхнувшего словесного конфликта.  Молодой человек получил множественные удары руками и ногами,  в том числе по голове.
У пострадавшего диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Ему была проведена трепанация черепа, молодой человек впал в кому.
Напавшие на юношу были задержаны и заключены под стражу. Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – по ч.3 ст. 111 УК РФ, поясняли в СУ СК по Волгоградской области.


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