Происшествия

Появилось видео тарана «Жигулями» пункта Яндекс Маркета в Волгограде

Происшествия 12.05.2025 17:12
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12.05.2025 17:12




В Сети появилось видео момента ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда, когда «Жигули» влетело в пункт выдачи заказов Яндекс Маркета на улице Репина. Как видно из опубликованных кадров, отечественная легковушка врезалась на скорости в помещение пункта, легко разрушив стены и врезавшись прямо в стойку выдачи заказов. Происшествие зафиксировала видеокамера, установленная в помещении. 

Жертв удалось избежать только благодаря тому, что ДТП случилось в начале пятого утра – в это время пункт выдачи не работал. При этом автомобиль частично разрушил и соседние с Яндекс Маркетом помещения – в частности, досталось цветочному киоску. 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в пункт выдачи заказов влетел автомобиль с номерами ростовского региона. По свидетельству очевидцев, водитель покинул место происшествия. К счастью, в ДТП никто не пострадал. 

Видео Жесть Волгограда t.me

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