Волгоградка убила собаку, сбросив с четвёртого этажа





В Советском районе Волгограда жительница многоквартирного дома с поражающей жестокостью расправилась с собакой собственной дочери. Как сообщает ИА «Высота 102», 49-летняя мать выкинула животное с балкона на четвёртом этаже.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина затеяла ссору со своей 20-летней дочерью. В ходе конфликта, желая ей досадить, женщина взяла на руки принадлежавшую девушке беспородную собаку и выбросила её с балкона 4-го этажа, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате питомец упал на железобетонную отмостку, где от полученных травм скончался.

Отметим, по заявлению девушки в отношении её матери возбуждено уголовное дело. За жестокое обращение с животными ей грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.