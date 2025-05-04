«Народное достояние?»: селян в Волгоградской области стали штрафовать за проезд по природному парку

Подобные случаи стали происходить и в соседнем Алексеевском районе. Жительница станицы Усть-Бузулукская Алексеевского района Елена, столкнувшись с такой же ситуацией, направила обращение в облкомприроды.
- Обращаюсь к вас за разъяснением. У нас в апреле 2025 года в окрестностях станицы Усть-Бузулукская стали штрафовать людей, подъезжавших а личном транспорте к Хопру, аргументируя это тем, что в природном парке нельзя приближаться к воде на машине (и даже на велосипеде) ближе, чем на 200 метров. У нас есть пляж, который находится в трех километрах от центра станицы. Местные жители, да и не только местные, посещали его на машинах, оставляли их в 100 метрах от воды. В жаркое время года этот отдых является единственным удовольствием для людей. Объясните, пожалуйста, чем может навредить автомобиль или велосипед природному парку? И почему, если эти штрафы правомерны, местное население не было об этом проинформировано? Почему отсутствуют предупреждающие знаки, почему до людей не довели информацию через сельские администрации? И почему людям запрещают пользоваться тем, что всегда считалось народным достоянием?
Как стало известно ИА «Высота 102», местных жителей стали привлекать к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП – за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Штраф на физических лиц по этой статье – от 3 до 4 тысяч рублей. Мало того, что такие деньги для селян – весьма внушительная сумма, так люди еще и реально не понимают, в чем они провинились. И честно пишут в протоколах, что не знали о таких нововведениях.
Ситуацией со штрафами озаботились и в сельских администрациях. Чиновники попросили дирекцию парка объяснить, что происходит. И вот такую версию им озвучили.
- Для дирекции парка это стало такой же неожиданностью, как и для всех нас, - написали в сельском чате от лица администрации станицы Усть-Бузулукская. – Они всегда были на стороне местных жителей. Хотя штрафы выписывались и раньше, но исключительно приезжим в летний сезон, нарушающим правила пребывания на особо охраняемых территориях. Но, если раньше за контроль на территории парка отвечал сам парк, то сейчас все парки региона укрупнили и отдали облхоте. Именно их инспектора без ведома парка стали выписывать штрафы всем подряд, несмотря на прописку. Парку уже постфактум прислали пачку протоколов и сказали, сами разбирайтесь.
Сейчас, по словам местных местных чиновников, вопрос решается совместно с главами нескольких районов, входящих в природный парк. Для полного исключения таких ситуаций дороги должны быть внесены в соответствующий реестр, что возможно делать только два раза в год. Пока же разрешен проезд только к официальным участкам, осуществляющим рекреационную деятельность. К таким объектам на территории парка относится, в частности, «Хоперская тропа» со смотровой площадкой.
Чиновники признали, что подобный закон существует не первый год, но в природном парке всегда относились с пониманием к традициям и быту коренного населения. Теперь выяснилось, что исключений нет и для местных.
Однако станичников не устраивает такая ситуация. И люди намерены добиваться, чтобы местным жителям вернули право свободно передвигаться по своим родным лесам.
Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. И вот такой ответ был получен.
- С наступлением туристического сезона в лесах и природных парках региона усиливается работы по профилактике нарушений природоохранного законодательства. Свои правила посещения есть в каждом из семи волгоградских природных парков. Среди общих ограничений, установленных на их территории – запрет на движение на автомобилях и стоянку вне дорог общего пользования, в водоохранных зонах, замусоривание территории, нанесение вреда животному и растительному миру. Инспекторы дирекции в течение всего теплого времени года будут патрулировать территорию парков, вести разъяснительную работу с населением, пресекать нарушения, - пояснили в органе исполнительной власти.
- Одним из наиболее распространенных нарушений режима парков является стоянка и движение автотранспортных средств вне дорог общего пользования. Маршруты, по которым можно двигаться на автомобилях, утверждены соответствующим приказом облкомприроды, изданным в начале 2025 года – «Об утверждении правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Волгоградской области и особенностей осуществления рекреационной деятельности на территории природных парков». В данном документе перечислены объекты рекреации, расположенные на территории всех природных парков, куда разрешен подъезд на автомобилях. А дороги общего пользования отражены в Атласе автодорог Волгоградской области. Остальная территория не предназначена для движения на автотранспортных средствах: по ней можно пешком или на велосипеде, - заключили в ведомстве.
Фото V102.RU (архив)