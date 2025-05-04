Расследования

«Народное достояние?»: селян в Волгоградской области стали штрафовать за проезд по природному парку

Расследования 04.05.2025 19:16
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04.05.2025 19:16


Жителей Волгоградской области стали штрафовать за проезд на автомобилях по территории природного парка «Нижнехоперский». Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, проживающие в станице Букановская, на местных жителей теперь составляют  административные протоколы.
- Это стало для всех нас шоком, - рассказал один из станичников Василий. – Мы живем здесь всю жизнь, и всегда беспрепятственно могли подъезжать на машинах к Хопру. А тут нам недавно заявили, что, оказывается, мы нарушаем закон за то, что проезжаем к реке по территории природного парка вне дорог общего пользования. Оказывается, теперь только пешком можно туда подойти или подъехать на велосипеде.  Это кто такое придумал? Почему местное население лишили возможности свободно передвигаться по нашей родной земле?
Подобные случаи стали происходить и в соседнем Алексеевском районе. Жительница станицы Усть-Бузулукская Алексеевского района Елена, столкнувшись с такой же ситуацией, направила обращение в облкомприроды.
- Обращаюсь к вас за разъяснением. У нас в апреле 2025 года в окрестностях станицы Усть-Бузулукская стали штрафовать людей, подъезжавших а личном транспорте к Хопру, аргументируя это тем, что в природном парке нельзя приближаться к воде на машине (и даже на велосипеде) ближе, чем на 200 метров. У нас есть пляж, который находится в трех километрах от центра станицы. Местные жители, да и не только местные, посещали его на машинах, оставляли их в 100 метрах от воды. В жаркое время года этот отдых является единственным удовольствием для людей. Объясните, пожалуйста, чем может навредить автомобиль или велосипед природному парку? И почему, если эти штрафы правомерны, местное население не было об этом проинформировано? Почему отсутствуют предупреждающие знаки, почему до людей не довели информацию через сельские администрации? И почему людям запрещают пользоваться тем, что всегда считалось народным достоянием?
Как стало известно ИА «Высота 102», местных жителей стали привлекать к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП – за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Штраф на физических лиц по этой статье – от 3 до 4 тысяч рублей. Мало того, что такие деньги для селян – весьма внушительная сумма, так люди еще и реально не понимают, в чем они провинились. И честно пишут в протоколах, что не знали о таких нововведениях.
Ситуацией со штрафами озаботились и в сельских администрациях. Чиновники попросили дирекцию парка объяснить, что происходит. И вот такую версию им озвучили.

- Для дирекции парка это стало такой же неожиданностью, как и для всех нас, - написали в сельском чате от лица администрации станицы Усть-Бузулукская. – Они всегда были на стороне местных жителей. Хотя штрафы выписывались и раньше, но исключительно приезжим в летний сезон, нарушающим правила пребывания на особо охраняемых территориях. Но, если раньше за контроль на  территории парка отвечал сам парк, то сейчас все парки региона укрупнили и отдали облхоте. Именно их инспектора без ведома парка стали выписывать штрафы всем подряд, несмотря на прописку. Парку уже постфактум прислали пачку протоколов и сказали, сами разбирайтесь.

Сейчас, по словам местных местных чиновников, вопрос решается совместно с главами нескольких районов, входящих в природный парк. Для полного исключения таких ситуаций дороги должны быть внесены в соответствующий реестр, что возможно делать только два раза в год. Пока же разрешен проезд только к официальным участкам, осуществляющим рекреационную деятельность. К таким объектам на территории парка относится, в частности, «Хоперская тропа» со смотровой площадкой.
Чиновники признали, что подобный закон существует не первый год, но в природном парке всегда относились с пониманием к традициям и быту коренного населения. Теперь выяснилось, что исключений нет и для местных.
Однако станичников не устраивает такая ситуация. И люди намерены добиваться, чтобы местным жителям вернули право свободно передвигаться по своим родным лесам.
Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. И вот такой ответ был получен.
- С наступлением туристического сезона в лесах и природных парках региона усиливается работы по профилактике нарушений природоохранного законодательства. Свои правила посещения есть в каждом из семи волгоградских природных парков. Среди общих ограничений, установленных на их территории – запрет на движение на автомобилях и стоянку вне дорог общего пользования, в водоохранных зонах, замусоривание территории, нанесение вреда животному и растительному миру. Инспекторы дирекции в течение всего теплого времени года будут патрулировать территорию парков, вести разъяснительную работу с населением, пресекать нарушения, - пояснили в органе исполнительной власти.
- Одним из наиболее распространенных нарушений режима парков является стоянка и движение автотранспортных средств вне дорог общего пользования. Маршруты, по которым можно двигаться на автомобилях, утверждены соответствующим приказом облкомприроды, изданным в начале 2025 года – «Об утверждении правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Волгоградской области и особенностей осуществления рекреационной деятельности на территории природных парков».  В данном документе перечислены объекты рекреации, расположенные на территории всех природных парков, куда разрешен подъезд на автомобилях. А дороги общего пользования отражены в Атласе автодорог Волгоградской области. Остальная территория не предназначена для движения на автотранспортных средствах: по ней можно пешком или на велосипеде, - заключили в ведомстве.
Фото V102.RU (архив)

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