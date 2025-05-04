«Народное достояние?»: селян в Волгоградской области стали штрафовать за проезд по природному парку





Жителей Волгоградской области стали штрафовать за проезд на автомобилях по территории природного парка «Нижнехоперский». Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, проживающие в станице Букановская, на местных жителей теперь составляют административные протоколы. Жителей Волгоградской области стали штрафовать за проезд на автомобилях по территории природного парка «Нижнехоперский». Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, проживающие в станице Букановская, на местных жителей теперь составляют административные протоколы.

рассказал один из станичников ВасилийПодобные случаи стали происходить и в соседнем Алексеевском районе. Жительница станицы Усть-Бузулукская Алексеевского района Елена, столкнувшись с такой же ситуацией, направила обращение в облкомприроды.Как стало известно ИА «Высота 102», местных жителей стали привлекать к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП – за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Штраф на физических лиц по этой статье – от 3 до 4 тысяч рублей. Мало того, что такие деньги для селян – весьма внушительная сумма, так люди еще и реально не понимают, в чем они провинились. И честно пишут в протоколах, что не знали о таких нововведениях.Ситуацией со штрафами озаботились и в сельских администрациях. Чиновники попросили дирекцию парка объяснить, что происходит. И вот такую версию им озвучили.написали в сельском чате от лица администрации станицы Усть-Бузулукская.Сейчас, по словам местных местных чиновников, вопрос решается совместно с главами нескольких районов, входящих в природный парк. Для полного исключения таких ситуаций дороги должны быть внесены в соответствующий реестр, что возможно делать только два раза в год. Пока же разрешен проезд только к официальным участкам, осуществляющим рекреационную деятельность. К таким объектам на территории парка относится, в частности, «Хоперская тропа» со смотровой площадкой.Чиновники признали, что подобный закон существует не первый год, но в природном парке всегда относились с пониманием к традициям и быту коренного населения. Теперь выяснилось, что исключений нет и для местных.Однако станичников не устраивает такая ситуация. И люди намерены добиваться, чтобы местным жителям вернули право свободно передвигаться по своим родным лесам.Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. И вот такой ответ был получен.- пояснили в органе исполнительной власти.- заключили в ведомстве.