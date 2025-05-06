Расследования

Суд Волгограда приговорил к 6 годам юриста Нурушева за фейки об СВО

Расследования 06.05.2025 17:27
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06.05.2025 17:27


В Волгограде Тракторозаводский районный суд вынес приговор в отношении юриста Руслана Нурушева, признав его виновным по ст.207.3 ч.2 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для сурового приговора послужил пост Нурушева в социальных сетях, опубликованный 26 мая 2024 года.

Согласно картотеке районного суда Волгограда, оглашение приговора волгоградскому юристу состоялось накануне, 5 мая. В официальных источниках об итогах процесса не сообщалось, однако информацию распространили следившие за судьбой Нурушева беглые представители оппозиции.

Меж тем, отметим, Руслан Нурушев оказался под пристальным взором волгоградских силовиков не впервые. Так, в декабре 2022 года, как сообщало ИА «Высота 102», Центральный районный суд Волгограда привлек на тот момент 48-летнего юриста к административной ответственности за совершение двух правонарушений, направленных на дискредитацию армии России. Тогда он, напомним, развесил самодельные баннеры с провокационными надписями на склоне у Мамаева кургана и на Комсомольском мосту.

Интересно, что в 2022 году Нурушев вину в совершении административного правонарушения не признал и просил производство по делу прекратить. Не отрицая факта вывешивания баннеров, он однако полагал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Задумывался ли Нурушев о последствиях фейка в социальных сетях, где он утверждал, что ВС РФ якобы нанесло удар по мирному населению Харькова, неизвестно. Однако факт совершенного им преступления был установлен в суде, а переживавшие за него соратники и по сей день продолжают распространять пост юриста в социальных сетях.

Отметим, что в качестве максимального наказания по статье о распространении фейков о российской армии Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание сроком до 10 лет лишения свободы. Нурушев же получил «усредненный» вариант – шесть лет колонии общего режима.

Коллаж: соцсети Нурушева, ИА «Высота 102»

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