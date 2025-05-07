



В Волгограде прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия в новостройке, в результате которого от удара током пострадала годовалая девочка. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», электротравму ребенок получил в лифте – прикоснувшись к одной из кнопок на панели.

Напомним, днем 7 мая ИА «Высота 102» сообщало о происшествии на ул. Петровского. В настоящее время пострадавшая малышка находится в детской больнице №8, где ей оказывают помощь в отделении кардиологии.

Информагентство пыталось выяснить обстоятельства происшествия в управляющей организации, однако там отказались от общения с представителями СМИ.