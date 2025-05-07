Расследования

Проверка после удара током годовалой девочки в лифте началась в Волгограде

Расследования 07.05.2025 17:12
0
07.05.2025 17:12


В Волгограде прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия в новостройке, в результате которого от удара током пострадала годовалая девочка. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», электротравму ребенок получил в лифте – прикоснувшись к одной из кнопок на панели. 

Напомним, днем 7 мая ИА «Высота 102» сообщало о происшествии на ул. Петровского. В настоящее время пострадавшая малышка находится в детской больнице №8, где ей оказывают помощь в отделении кардиологии.

Информагентство пыталось выяснить обстоятельства происшествия в управляющей организации, однако там отказались от общения с представителями СМИ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.05.2025 15:17
Расследования 07.05.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2025 17:27
Расследования 06.05.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2025 13:35
Расследования 06.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2025 20:49
Расследования 05.05.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2025 16:12
Расследования 05.05.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2025 11:01
Расследования 05.05.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2025 19:16
Расследования 04.05.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2025 16:38
Расследования 04.05.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2025 16:20
Расследования 04.05.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2025 19:22
Расследования 02.05.2025 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2025 12:00
Расследования 02.05.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2025 10:55
Расследования 02.05.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.05.2025 17:44
Расследования 01.05.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.05.2025 11:55
Расследования 01.05.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2025 16:02
Расследования 30.04.2025 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:50
В волгоградском Котово пассажирка «‎Приоры» погибла после столкновения с ЛЭПСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Под Волгоградом разыскивают лысого пенсионера с провалами памятиСмотреть фотографии
18:07
Останки 188 защитников Сталинграда нашел отряд поисковиков-прокуроровСмотреть фотографии
17:42
До ливнёвок руки не дошли? Волгоградцы сняли на видео затопленные после дождя дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Оперный певец Абдразаков получил 5 миллионов за выступление на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:28
В одном из крупнейших парков Волгограда – «Южном парке» прошла высадка первых деревьевСмотреть фотографии
17:12
Проверка после удара током годовалой девочки в лифте началась в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:03
В аэропорту Волгограда отменяются и задерживаются более 10 рейсовСмотреть фотографии
16:42
Сотрудники УФНС к 80-летию Победы выпустили клип «Память Сталинграда»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Солдатскими привалами и торжественными митингами отметили на «Красном октябре» 80-летие ПобедыСмотреть фотографии
15:58
Остановку «Мамаев курган» отменят в Волгограде 7-9 маяСмотреть фотографии
15:17
Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфикСмотреть фотографии
15:04
Футболисты и регбисты «Ротора» возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде камера сняла момент наезда иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Генеральный прогон парада Победы: большой фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:21
В Волгограде за 900 миллионов продают землю под гипермаркетом SelgrosСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде на Параде Победы провезут символ героизма воинов-пограничниковСмотреть фотографии
13:30
Дополнительная электричка 9 мая отвезет горожан на юг ВолгоградаСмотреть фотографии
12:54
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре, ливнях и дожде 9 маяСмотреть фотографии
12:42
«Самолеты стояли в очереди»: волгоградец 17 часов пытается долететь до МосквыСмотреть фотографии
12:18
Состояние двух пострадавших в ДТП с КАМАЗом вызывает опасения медиковСмотреть фотографии
12:10
В шоу у Малахова 98-летний фронтовик из Волгограда зажег под «Калинку»Смотреть фотографии
12:00
В Волгограде годовалую девочку в лифте новостройки поразило токомСмотреть фотографии
11:08
Трое взрослых и ребенок покалечились в ДТП с КАМАЗом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
С начала года в Волгоградской области выдали около 11,8 тысяч сертификатов КЭПСмотреть фотографии
11:02
Андрей Бочаров присвоил фронтовику Павлу Андрееву звание почётного гражданинаСмотреть фотографии
10:53
Волгоградцы высадили 80 деревьев в память о защитниках СталинградаСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде отменили авиасоревнования и выступление пилотов группы «Звезда»Смотреть фотографии
10:16
Волгограду на время празднования Дня Победы вернут имя СталинградаСмотреть фотографии
10:07
Чувствительные волгоградцы ощутят «солнечный удар» 9 маяСмотреть фотографии
 