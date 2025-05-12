Первый День рождения в Волгограде отмечает главный пристав региона Дмитрий Ткаченко





Сегодня, 12 мая, свое 48-летие отмечает руководитель ГУ ФССП России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Ткаченко. Как сообщает ИА «Высота 102», это первый День рождения главного пристава Волгограда, который он отмечает в городе-герое после перевода из Краснодарского края.

Дмитрий Григорьевич родился в 1977 году. Имеет высшее юридическое образование – в 1998 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России.

Работу в федеральной службе судебных приставов Дмитрий Ткаченко начал в 2002 году с должности старшего дознавателя отдела дознания. Уже в июне 2006 года занял должность замруководителя УФССП по Краснодарскому краю. С августа 2008 года по май 2010 года возглавлял службу в Ставропольском крае, с мая 2010 года по 2013 год руководил управлением в Адыгее, а с ноября 2013 года по февраль 2016 года – УФССП по Ростовской области.

В 2016 году Дмитрий Ткаченко вернулся в Краснодар, где год проработал в ПАО Кубаньэнерго. В октябре 2017 года вернулся в систему ФССП. С 2018 года по 2024 год возглавлял ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

В Волгоград Дмитрий Ткаченко поступил на службу в 2024 году, заняв в октябре должность врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области - главного судебного пристава Волгоградской области. Утвержден в должности 25 апреля 2025 года.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Волгоградской области