Саратовская курица выдавила из себя яйцо размером с кулак





В Саратовской области курица снесла яйцо размером с кулак и в три раза тяжелее обычного. Об этом сообщило ИА «СарИнформ», опубликовав фотографию яйца-переростка. Рекордом несушки поделилась с саратовскими журналистами хозяйка Наталья.

Сообщается, что необычное яйцо женщина обнаружила 8 мая. Взвешивание показало 175 граммов. Уточняется, что на рекорд пошла совсем молодая курица, которой всего полтора года.

Впрочем, на мировой рекорд саратовское яйцо не тянет. Самое большое куриное яйцо было обнаружено в США в 1956 году. Его вес составил 454 грамма и оно было почти в 10 раз тяжелее стандартного. Отметим, что вес обычного яйца достигает максимум 55-60 граммов.

Напомним, что волгоградским курам тоже есть что предъявить в качестве достижений. Так, по данным Волгоградстата, средняя яйценоскость одной несушки в Волгоградской области за январь-март 2025 года составила 84 яйца. Всего за данный период яиц в регионе получено на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, или 137,6 млн штук.