Общество

Облздрав сообщил о состоянии тяжелораненых в ДТП у автосервиса

Общество 12.05.2025 16:41
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12.05.2025 16:41


Врачи больницы имени Фишера Волжского продолжают бороться за жизни двоих человек, получивших тяжелые травмы в ДТП на острове Зеленый. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, их состояние остается прежним. 
Напомним, страшная авария произошла на улице Гидростроевская в Волжском 8 мая. 44-летний водитель Opel Astra не вписался в поворот и на высокой скорости протаранил грузовую «ГАЗель», около которой в тот момент стояли трое мужчин. От удара фургон смял людей. 
По свидетельству очевидцев, ДТП случилось около автомастерской. В итоге пострадали пятеро человек. В тяжелом состоянии в реанимации в настоящее время находятся 63-летний мужчина и 43-летняя женщина. По некоторым данным, женщина была пассажиркой иномарки. 
Также пострадали еще три человека. 36-летнему мужчине оказывают помощь в челюстно-лицевом отделении больницы Фишера, 49-летнему – в нейрохирургии. 42-летний мужчина находится в отделении травматологии. 
Как ранее сообщало V102.RU, момент жуткой аварии попал на видео.
Фото V102.RU (архив)

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