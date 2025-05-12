В ЦПКиО Волгограда установили кресла на 65-метровом экстрим-аттракционе





В Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха завершаются последние приготовления к пуску 65-метрового аттракциона «Башня свободного падения». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, производитель из Китая установил 32 кресла с двумя устройствами фиксации.

В ближайшее время кресла будут протестированы с разными грузами. Для безопасности и плавного перемещения кресла прикреплены к опорной конструкции при помощи специальных шарнирных соединений.

Посетители же во время движения будут закрепляться сразу несколькими устройствами фиксации: двухточечными ремнями, дугами безопасности и дополнительной защелкой. Отстегнуть такую систему крепления пассажиру не удастся – оно контролируется автоматически с пульта управления.

– По завершении работ высотный объект пройдет обязательное тестирование в несколько этапов и, после получения необходимой документации, будет открыт для посетителей. Ввод его в эксплуатацию запланирован уже в текущем теплом сезоне, – сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Фото: пресс-служба ЦПКиО