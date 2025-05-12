В Волгограде мошенники выманивают деньги у школьников под угрозой провала ЕГЭ





Мошенники стали использовать новую схему для кражи личных данных и средств волгоградцев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, злоумышленники выманивают деньги у школьников, угрожая несдачей ЕГЭ.

Так, в полицию обратился отец 11-классницы, который сообщил о появившихся аферистах на территории региона. Мужчина сообщил, что с его дочерью связался неизвестный, который представился сотрудником Министерства образования и науки и под предлогом регистрации на сайте попросил продиктовать данные из отправленного смс-сообщения. Завладев кодом, мошенник получил доступ к данным портала Госуслуги.

- Чтобы ваш ребёнок не стал жертвой мошенников, проводите разъяснительные беседы с детьми. Объясняйте им, что общаться с незнакомцами, кем бы они не представлялись, и тем более передавать им какие-либо данные, переходить по сомнительным ссылкам, диктовать код из сообщения нельзя, - предупреждают жителей региона в МВД.

Всю актуальную информацию о порядке и сдаче государственных экзаменов можно получить в образовательном учреждении.