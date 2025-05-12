Расписание электрички из Волжского в Волгоград изменится с 13 мая

Фото V102.RU
Общество 12.05.2025 19:19
0
12.05.2025 19:19
Фото V102.RU
Расписание движения пригородного поезда № 6423/6424 сообщением Волжский – Шпалопропитка временно изменится на 3 дня - с 13 по 15 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградтранспригород», это связано с капитальным ремонтом участка Приволжской железной дороги.Так, электричка в эти три дня будет отправляться из Волжского в Волгоград на 10 минут раньше – в 6-31 ч. вместо 6-41 ч. Соответственно, раньше она будет прибывать и на другие станции и платформы по пути следования.
Фото V102.RU
Ливни с грозами обрушатся на Волгоградскую область 13 мая12.05.2025 21:29
Общество 12.05.2025 21:29
Погибшего на СВО автоюриста Андрея Иванова похоронят в Камышине12.05.2025 21:00
Общество 12.05.2025 21:00
Под Волгоградом МУП обязали погасить долг в 5 млн энергетикам12.05.2025 20:10
Общество 12.05.2025 20:10
Саратовская курица выдавила из себя яйцо размером с кулак12.05.2025 18:32
Общество 12.05.2025 18:32
В ЦПКиО Волгограда установили кресла на 65-метровом экстрим-аттракционе12.05.2025 17:47
Общество 12.05.2025 17:47
Сотрудник волгоградского музея-заповедника попал на «Поле чудес»12.05.2025 17:44
Общество 12.05.2025 17:44
«Князь Игорь» с приглашённым маэстро откроют фестиваль «Оперный Альянс»12.05.2025 17:21 Реклама
Общество 12.05.2025 17:21 Реклама
Облздрав сообщил о состоянии тяжелораненых в ДТП у автосервиса12.05.2025 16:41
Общество 12.05.2025 16:41
Волгоградка убила собаку, сбросив с четвёртого этажа12.05.2025 16:41
Общество 12.05.2025 16:41
Под Волгоградом семья отсудила у гулящих соседей 30 тыс. рублей за шум по ночам12.05.2025 15:59
Общество 12.05.2025 15:59
Первый День рождения в Волгограде отмечает главный пристав региона Дмитрий Ткаченко12.05.2025 15:51
Общество 12.05.2025 15:51
В России предложили ввести вознаграждение за доносы на мигрантов12.05.2025 15:22
Общество 12.05.2025 15:22
В Волгограде мошенники выманивают деньги у школьников под угрозой провала ЕГЭ12.05.2025 15:20
Общество 12.05.2025 15:20
Под Волгоградом мужчина вспорол себе живот во время покоса травы12.05.2025 14:00
Общество 12.05.2025 14:00
В Волгограде суд запретил продажу маринованных грибов из-за ботулизма12.05.2025 12:54
Общество 12.05.2025 12:54