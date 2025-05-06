«Будем добиваться оправдания»: обжалован приговор генералу Попову

Защитник осужденного за мошенничество генерал-майора Ивана Попова сообщил об обжаловании приговора, передает V102.RU.

- Мы обжаловали приговор, будем добиваться оправдания, - сказал адвокат Сергей Буйновский РИА Новости.

Напомним, что 24 апреля текущего года Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову за мошенничество и служебный подлог. Попов приговорен к 5 годам колонии общего режима. Его также лишили звания «генерал-майор» и назначили штраф в 800 тысяч рублей.

Иван Попов – уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. Вину Попов не признал.

Ранее сообщалось, что генерала Попова могут отправить на СВО, так как, по словам адвоката, было получено соответствующее согласие Минобороны РФ. Однако позже появилась информация, что генералу в этом отказали из-за отсутствия подходящих вакансий.