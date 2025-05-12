Общество

Сотрудник волгоградского музея-заповедника попал на «Поле чудес»

Общество 12.05.2025 17:44
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12.05.2025 17:44


Сотрудник волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» Владимир Куликов принял участие в праздничном выпуске программы «Поле чудес». Как сообщает V102.RU, выпуск с волгоградцем уже вышел на федеральном канале. 

Как пояснили в музее, в эфире, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сыграли сотрудники военно-исторических музеев со всей страны. 

В качестве подарка Владимир передал в музей шоу символические подарки, в том числе сувенирную статуэтку «Родины-мать зовет!».

Скриншот: Первый канал

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