Сотрудник волгоградского музея-заповедника попал на «Поле чудес»





Сотрудник волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» Владимир Куликов принял участие в праздничном выпуске программы «Поле чудес». Как сообщает V102.RU, выпуск с волгоградцем уже вышел на федеральном канале.

Как пояснили в музее, в эфире, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сыграли сотрудники военно-исторических музеев со всей страны.

В качестве подарка Владимир передал в музей шоу символические подарки, в том числе сувенирную статуэтку «Родины-мать зовет!».

Скриншот: Первый канал