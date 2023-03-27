Происшествия

В Волгограде полиция задержала Jaguar XF и «крайне пьяный» Audi Q5

Происшествия 27.03.2023 14:44
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27.03.2023 14:44


В Волгограде полицейские  на минувших выходных ловили на дорогах нетрезвых водителей. Как итог, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, за повторное вождение в нетрезвом виде были задержаны восемь водителей, двое из которых – обладатели весьма недешевых и респектабельных Audi Q5 и Jaguar XF. 

– Задержанные восемь водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Ряд нарушителей ранее уже привлекались к ответственности за подобные деяния и были лишены прав, – сообщили в главке полиции. – Такие водители были задержаны в Центральном районе – 47-летний мужчина управлял Audi Q5, в Краснооктябрьском – 25-летний водитель Jaguar XF, в Дзержинском – 35-летняя не имеющая прав женщина за рулем Audi. 

Известно, что находившийся за рулем Audi Q5 житель Волгограда был в стоянии крайней степени опьянения. 

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