В Волгограде полиция задержала Jaguar XF и «крайне пьяный» Audi Q5

В Волгограде полицейские на минувших выходных ловили на дорогах нетрезвых водителей. Как итог, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, за повторное вождение в нетрезвом виде были задержаны восемь водителей, двое из которых – обладатели весьма недешевых и респектабельных Audi Q5 и Jaguar XF.

– Задержанные восемь водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Ряд нарушителей ранее уже привлекались к ответственности за подобные деяния и были лишены прав, – сообщили в главке полиции. – Такие водители были задержаны в Центральном районе – 47-летний мужчина управлял Audi Q5, в Краснооктябрьском – 25-летний водитель Jaguar XF, в Дзержинском – 35-летняя не имеющая прав женщина за рулем Audi.

Известно, что находившийся за рулем Audi Q5 житель Волгограда был в стоянии крайней степени опьянения.