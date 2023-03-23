В Волгограде автобус возле ж/д вокзала сбил пенсионерку: видео

Происшествия 23.03.2023 10:05
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23.03.2023 10:05
Авария с участием пассажирского автобуса произошла на Привокзальной площади в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в 8:35 автобус «Волгобас» возле остановки у Комсомольского путепровода при повороте сбил 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Пенсионерку с травмами госпитализировали в больницу.
Это ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как водитель наезжает на пешехода, а потом останавливается. После этого все пассажиры покидают салон, а к месту происшествия подъезжает машина скорой помощи.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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