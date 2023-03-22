Волгоградская гордума удовлетворила два протеста прокурора

На сегодняшнем заседании Волгоградской городской думы депутаты удовлетворили два протеста прокуроров. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, так, прокурор Волгограда выступил с протестом на приведение порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому, и учащихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральным законодательством.

Так, раньше данная категория учащихся могла вместо питания получать продуктовые корзины. Такая мера была особенно актуальной во время пандемии. Теперь представители несовершеннолетних в соответствии с внесенными изменениями в федеральное законодательство получили право выбирать между денежной компенсацией и предоставлением услуги по питанию детей с ограниченными возможностями. Депутаты согласились с позицией прокуратуры по данному вопросу.

Еще один протест был направлен в городскую думу межрайонной природоохранной прокуратурой по порядку правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Волгограда в части компенсации порядка расчета ущерба в результате уничтожения или повреждения деревьев. Раньше этот ущерб рассчитывала администрация города, однако в прокуратуре посчитали, что это не является полномочиями мэрии. В связи с удовлетворением протеста межрайонного природоохранного прокуратура администрация города теперь разработает новые муниципальные нормативно-правовые акты, в которых передаст эти полномочия иной структуре.

Фото: телеграм-канала Волгоградской гордумы