Политика

Волгоградская гордума удовлетворила два протеста прокурора

Политика 22.03.2023 13:20
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22.03.2023 13:20


На сегодняшнем заседании Волгоградской городской думы депутаты удовлетворили два протеста прокуроров. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, так, прокурор Волгограда выступил с протестом на приведение порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому, и учащихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральным законодательством. 

Так, раньше данная категория учащихся могла вместо питания получать продуктовые корзины. Такая мера была особенно актуальной  во время пандемии. Теперь представители несовершеннолетних в соответствии с внесенными изменениями в федеральное законодательство получили право выбирать между денежной компенсацией и предоставлением услуги по питанию детей с ограниченными возможностями. Депутаты согласились с позицией прокуратуры по данному вопросу. 

Еще один протест был направлен в городскую думу межрайонной природоохранной прокуратурой  по порядку правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Волгограда в части компенсации порядка расчета ущерба в результате уничтожения или повреждения деревьев. Раньше этот ущерб рассчитывала администрация города, однако в прокуратуре посчитали, что это не является полномочиями мэрии. В связи с удовлетворением протеста межрайонного природоохранного прокуратура администрация города теперь разработает новые муниципальные нормативно-правовые акты, в которых передаст эти полномочия иной структуре. 

Фото: телеграм-канала Волгоградской гордумы

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