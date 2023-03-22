Происшествия

Джип с партией левого спирта задержали в Волгоградской области

Происшествия 22.03.2023 08:21
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22.03.2023 08:21






В Волгоградской области полицейские проводят проверку по  факту обнаружения крупной партии спирта без документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на 665 км ФАД Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе экипаж госавтоинспекции остановил автомашину «Тойота Ленд Крузер Прадо»  под управлением 52-летнего жителя райцентра.

В салоне машины и багажном отсеке полицейские обнаружили 50 емкостей объемом 5 литров  и 300 бутылок объемом 0,5 литра  с прозрачной жидкостью  с характерным запахом спирта. Документы, подтверждающие легальность приобретения и перевозки спиртсодержащей продукции, водитель предъявить не смог. 

Образцы продукции направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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