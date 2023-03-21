Расследования

Под Волгоградом выжившего после взрыва газа мужчину будут судить за гибель жены и дочери

Расследования 21.03.2023 12:00
0
21.03.2023 12:00



В Иловлинском районном суде Волгоградской области рассматривается дело о гибели женщины и 15-летней девочки от взрыва газа в гараже.
Как сообщила сегодня, 21 марта, официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), обвиняется 64-летний глава семейства.
Следствием установлено, что в мае 2022 года он установил на свой автомобиль газобаллонное оборудование, но данные изменения не зарегистрировал, технические осмотры и испытания баллона не проходил. Примерно с августа 2022 года в машине стал ощущаться запах газа, но владелец авто продолжал его использовать и никаких действий не предпринимал.
Трагедия, напомним, произошла рано утром 24 декабря 2022 года в рабочем поселке Иловля. В гараже частного домовладения произошел взрыв топливно-воздушной смеси, образовавшейся из-за утечки газа ввиду неисправности газобаллонного оборудования автомобиля с последующим воспламенением горючих материалов. При этом часть дома обрушилась.
На месте происшествия под завалами скончалась 15-летняя девочка. Ее 52-летняя мать через несколько дней умерла в реанимации больницы № 25, несмотря на усилия врачей. 64-летнего мужчину медики спасли.
Следователи выяснили, что за день до трагедии, 23 декабря, глава семейства заправил машину газом, приехал домой и поставил транспортное средство в гараже, который находился на цокольном этаже. В 4 часа 22 минуты 24 декабря в гараже произошла утечка газа с последующим возгоранием. 
Фигуранту уголовного дела грозит до 4 лет лишения свободы.
Фото: прокуратуры Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.03.2023 11:21
Расследования 21.03.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 18:48
Расследования 20.03.2023 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 17:53
Расследования 20.03.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 16:36
Расследования 20.03.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 16:19
Расследования 20.03.2023 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 15:16
Расследования 20.03.2023 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 15:08
Расследования 20.03.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 13:23
Расследования 20.03.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2023 21:09
Расследования 18.03.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2023 20:48
Расследования 18.03.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 21:04
Расследования 17.03.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 17:07
Расследования 17.03.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 15:06
Расследования 17.03.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 13:04
Расследования 17.03.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 12:32
Расследования 17.03.2023 12:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
«Наш главный страх – будущее»: волжанка рассказала о воспитании дочери с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
12:00
Под Волгоградом выжившего после взрыва газа мужчину будут судить за гибель жены и дочериСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский оператор питания поделился опытом работы с экспертами из Ханты-МансийскаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде серийных грабителей из Астрахани задержали благодаря резиновой перчаткеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
В Волгоградской области чиновников обязали дать жилье 22-летней сиротеСмотреть фотографии
11:20
Последствия жуткого ДТП на юге Волгограда показали в региональном ГУ МВДСмотреть фотографии
11:07
Россельхознадзор обнаружил на «Волгомясомолторге» 180 кг непонятного мороженогоСмотреть фотографии
11:06
Надо учить китайский. В Волгограде новую школу предлагают назвать в честь Мао ЦзэдунаСмотреть фотографии
10:38
Сады Придонья инвестируют в детствоСмотреть фотографии
10:26
Суд дал год чиновникам на ремонт разбитой дороги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
В Советском районе Волгограда ликвидируют 9 свалок за 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:47
Вахтовика с наркотиками задержали в рейсовом автобусе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:39
Труп рыбака обнаружили на берегу Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом мужчина, пытаясь согреться, погиб в результате пожараСмотреть фотографии
09:19
Разведчики под Волгоградом бесшумно ликвидировали противникаСмотреть фотографии
07:54
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области выросла на 15%Смотреть фотографии
21:33
Все теплее и теплее: в Волгоградской области воздух прогреется до +21Смотреть фотографии
20:58
На Волжской ГЭС уменьшили сбросы из-за экономии водыСмотреть фотографии
20:24
«Расходы – нереальные»: сгоревший приют для бездомышей под Волгоградом восстает из пеплаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильниковСмотреть фотографии
19:32
Судимый волгоградец выхватил кошелек с 600 рублями у 86-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
18:55
В ИК-28 Волгоградской области представили нового начальникаСмотреть фотографии
18:48
В Волгоградской области при странных обстоятельствах исчез 29-летний Роман СеренкоСмотреть фотографии
17:53
Жар костей не ломит: волгоградцам сообщили, когда отключат отоплениеСмотреть фотографии
17:48
Роман Скоков возглавил Волжский институт экономики, педагогики и праваСмотреть фотографии
17:17
«Тонул и звал на помощь»: в центре Волгограда спасатели извлекли из воды мужчинуСмотреть фотографии
16:36
Из КБР в соцучреждения Волгоградской области поставляли творог из пальмового маслаСмотреть фотографии
16:34
Волгоградцы получат две недели бесплатной связи от Tele2Смотреть фотографии
16:19
«Я абсолютно невиновен»: обвиняемый в терроризме генерал СК Музраев выступил с последним словом в судеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Волгоградской области женщина хотела сжечь трактор, но смогла поджечь лишь себяСмотреть фотографии
 