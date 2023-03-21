Расследования 21.03.2023 12:00
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21.03.2023 12:00
В Иловлинском районном суде Волгоградской области рассматривается дело о гибели женщины и 15-летней девочки от взрыва газа в гараже.
Как сообщила сегодня, 21 марта, официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), обвиняется 64-летний глава семейства.
Следствием установлено, что в мае 2022 года он установил на свой автомобиль газобаллонное оборудование, но данные изменения не зарегистрировал, технические осмотры и испытания баллона не проходил. Примерно с августа 2022 года в машине стал ощущаться запах газа, но владелец авто продолжал его использовать и никаких действий не предпринимал.
Трагедия, напомним, произошла рано утром 24 декабря 2022 года в рабочем поселке Иловля. В гараже частного домовладения произошел взрыв топливно-воздушной смеси, образовавшейся из-за утечки газа ввиду неисправности газобаллонного оборудования автомобиля с последующим воспламенением горючих материалов. При этом часть дома обрушилась.
На месте происшествия под завалами скончалась 15-летняя девочка. Ее 52-летняя мать через несколько дней умерла в реанимации больницы № 25, несмотря на усилия врачей. 64-летнего мужчину медики спасли.
Следователи выяснили, что за день до трагедии, 23 декабря, глава семейства заправил машину газом, приехал домой и поставил транспортное средство в гараже, который находился на цокольном этаже. В 4 часа 22 минуты 24 декабря в гараже произошла утечка газа с последующим возгоранием.
Фигуранту уголовного дела грозит до 4 лет лишения свободы.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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