Судимый волгоградец выхватил кошелек с 600 рублями у 86-летней пенсионерки

В Красноармейском районе Волгограда участковый задержал подозреваемого в грабеже. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, несколько дней назад у одного из жилых домов к 86-летней пенсионерке подбежал неизвестный и выхватил из ее рук кошелек с деньгами.

Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый 45-летний местный житель. Похищенные деньги в сумме 600 рублей он потратил на спиртное, а кошелек выбросил. Возбуждено уголовное дело ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.