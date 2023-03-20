Происшествия

Судимый волгоградец выхватил кошелек с 600 рублями у 86-летней пенсионерки

Происшествия 20.03.2023 19:32
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20.03.2023 19:32


В Красноармейском районе Волгограда участковый задержал подозреваемого в грабеже. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  несколько дней назад у одного из жилых домов к 86-летней пенсионерке подбежал неизвестный и выхватил из ее рук кошелек с деньгами. 

Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый 45-летний местный житель. Похищенные деньги в сумме 600 рублей он потратил на спиртное, а кошелек выбросил. Возбуждено уголовное дело ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.

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