Происшествия

На юге Волгограда 22-летняя девушка на иномарке сбила подростка

Происшествия 20.03.2023 10:13
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20.03.2023 10:13



В Волгограде 22-летняя водитель сбила подростка, который ехал на велосипеде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в Красноармейском районе в 18:00 напротив дома №63 по улице Бахтурова.
- Девушка-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» совершила наезд на 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде в неустановленном месте, - рассказали в главке.
Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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