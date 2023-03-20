На юге Волгограда 22-летняя девушка на иномарке сбила подростка









В Волгограде 22-летняя водитель сбила подростка, который ехал на велосипеде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в Красноармейском районе в 18:00 напротив дома №63 по улице Бахтурова.

- Девушка-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» совершила наезд на 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде в неустановленном месте, - рассказали в главке.

Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



