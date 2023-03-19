







В двух матчах 12-го тура мужской высшей гандбольной лиги, которые состоялись 18 и 19 марта, «Каустик» на домашней площадке обыграл омский "СКИФ-Юниор" - 42:20 и 29:16 соответственно.







Уже на первой минуте игры, прошедшей накануне, соперники обменялись дальними голами, сообщает ИА "Высота 102". У волгоградцев отличился Данила Иванов. Несмотря на статус аутсайдера и юный возраст игроков, омская команда в первой трети тайма несколько раз выходила вперёд. Они забивали голы и атаковали с центра и с флангов.







У "Каустика" в этот отрезок времени забросил Никита Ларин, а Даниил Кольцов несколькими результативными действиями вывел свой клуб вперёд и спустя ещё некоторое время хозяева установили комфортное преимущество. Счёт 8:4 заставил наставника гостей взять минутный перерыв. Но красно-зелёные не собирались подпускать к себе соперника на близкое расстояние. Подопечные Рафаэля Самитова завершили первый тайм, ведя в счёте 21:12.















Во второй половине волгоградские гандболисты, играя первым номером, продолжали забивать голы на любой вкус. Подуставшие соперники очень редко справлялись с быстрыми проходами игроков "Каустика". А те, в свою очередь, пользовались ошибками в обороне "СКИФа". Также много мячей было заброшено в позиционных атаках. Итоговая победа красно-зеленых - 42:20. Лучшими бомбардирами команды в этот вечер стал Данила Иванов с 7-ю очками, а голкиперы хозяев 44 раза спасли свои ворота.





Но заключительная часть первого тайма оказалась непростой для коллектива Самитова. В этот период омичи сумели отличиться трижды, пользуясь явными ошибками в обороне красно-зелёных. В то же время гостям удалось дисциплинированно отыграть в защите и пропустили они лишь однажды до конца первой половины игры.













Перерыв оказался очень кстати для "Каустика". Тренерский штаб провёл работу над ошибками, дал новые указания своим подопечным и гандболисты волгоградского клуба после перерыва сразу принялись оправдывать статус фаворита встречи. Дубль Вадима Савицкого и Сергея Палащенко позволили хозяевам оторваться от соперника на приличное расстояние. Игра у "СКИФа" совсем развалилась и красно-зелёные снова довели дело повторной уверенной победы со счётом 29:16.







Самыми результативными игроками волгоградцев сегодня стали Сергей Палащенко и Кирилл Крёмнёв с 5-ю забитыми мячами. В итоге "Каустик" за два дня набрал максимальное количество очков - четыре.







Следующий тур состоится 8 апреля. Наша команда отправится в Астрахань на выезд к "Динамо-СШОР".





Иван Тюгаев





Фото "Каустик" VK.com



Старт второго поединка, который состоялся между этими же командами сегодня, 19 марта, оказался для волгоградцев более удачным. Уже к пятой минуте дубль Данилы Иванова, а также заброшенные мячи Кирилла Кремнева и Даниила Кольцова позволили "Каустику" выиграть стартовый отрезок со счётом 5:0. До 15-й минуты хозяева позволили оппонентам отличиться лишь пять раз, а сами довели счёт своим голам в этой игре до десяти. На 20-й минуте Никита Ларин заработал два очка подряд.