







Немного не хватило до победы сегодня гандболисткам "Динамо-Синара", которые обидно уступили лидеру чемпионата - московскому ЦСКА в матче 9-го тура второй части предварительного этапа суперлиги со счётом 28:31. При этом волгоградский коллектив вышел на поединок со спортсменками, которые не до конца долечили свои травмы - Олесей Горячевой и Екатериной Долматовой.







На этот раз игра проходила в ФОК "Молодежный" Кировского района. Как сообщает ИА «Высота 102», трибуны арены были почти полностью заполнены. А армейский клуб даже приехали поддержать их поклонники.







Примечательно, что сегодняшних соперниц нашего клуба тренирует Ольга Акопян - местная воспитанница, бывший игрок "Динамо", выступавшая за коллектив с берегов Волги с 2002 по 2015 год. Ольга - невестка ушедшего из жизни известного наставника Левона Акопяна, при котором волгоградский гандбол переживал самый "золотой" период.







Во второй половине встречи счёт открыла Арина Безбабных. Тем не менее, московскому коллективу быстро удалось вернуть гандикап в несколько очков. Когда результат за девять минут до финальной сирены стал 29:21 в пользу москвичек, многим казалось, что интрига в поединке "умерла". Однако "Динамо" сумело показать характер и боевой дух на радость своим поклонникам, которые своей мощной поддержкой мотивировали волгоградскую команду на готовность биться до последнего. В самом конце игры гости вели всего лишь в два мяча. Но, к сожалению, решающий рывок удалось совершить ЦСКА и они одержали трудную победу со счётом 31:28. У динамовок лучшей гандболисткой матча была признана Екатерина Долматова с 9-ю результативными действиями.





"Динамо-Синара" сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. До завершения предварительного этапа первенства чемпионата России остается несколько туров.







Иван Тюгаев





Фото "Динамо-Синара" VK.com



Начало встречи получилось динамичным. На забитый гол гостей динамовки ответили двумя подряд результативными действиями. Анастасия Старшова реализовала выход один на один с голкипером соперника, а затем Елизавета Дудкина в быстром отрыве вывела свою команду вперёд. К 17-й минуте счёт стал 10:7 в пользу ЦСКА и Олег Кулешов взял уже свой второй тайм-аут в игре. Это принесло быстрый результат. Сначала после дальней передачи Марии Дувакиной отличилась Старшова, а затем Екатерина Долматова помогла хозяйкам приблизиться к оппоненткам вплотную. До конца тайма волгоградки не позволяли армейскому клубу уходить на большое расстояние. На 30-й минуте после спасения Дувакиной подопечные Кулешова разыграли быструю комбинацию, в конце которой Долматова сумела перебросить голкипера и на перерыв команды ушли с результатом 17:15 в пользу ЦСКА.